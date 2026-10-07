Concordia: vecinos ponen el hormigón y el Municipio pavimenta una nueva cuadra

La Municipalidad de Concordia avanza con una nueva obra de pavimentación bajo un esquema de trabajo conjunto con los vecinos. En esta oportunidad, los trabajos se desarrollan sobre calle Victorino Simón Oeste, entre Chabrillón y República del Brasil, en la zona noreste de la ciudad.

La intervención se lleva adelante mediante el programa “Mi Cuadra PROGR.E.S.S.A.”, una herramienta de desarrollo urbano e infraestructura barrial basada en un modelo de autofinanciación solidaria, mediante el cual los vecinos acuerdan la obra con el Municipio y participan en el financiamiento de los materiales.

El esquema permite avanzar con distintas mejoras, entre ellas cordón cuneta, pavimento asfáltico, pavimento de hormigón, hormigón articulado e iluminación.

Una cuadra que se financia entre vecinos y Municipio

El intendente Francisco Azcué destacó que este tipo de intervenciones forman parte del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario y remarcó la participación de los frentistas.

“Con presencia en distintos barrios continuamos con las obras del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario. En este caso en particular lo hacemos junto a los vecinos por medio del Programa ‘Mi Cuadra PROGR.E.S.S.A.’, donde ellos financian el hormigón y la Municipalidad realiza los trabajos con recursos y mano de obra propia”, señaló.

Azcué también hizo referencia a las distintas obras que se están ejecutando en el sector noreste de Concordia y sostuvo que estas intervenciones apuntan a mejorar las condiciones urbanas y la calidad de vida de los vecinos.

“Acá se pusieron de acuerdo, se acercaron al Municipio, trabajamos el proyecto en conjunto y hoy ya se está ejecutando”, afirmó.

Los trabajos estarán terminados la próxima semana

El secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, explicó que luego de recibir la solicitud de los vecinos, el Departamento de Ingeniería municipal realizó el análisis técnico para determinar cuál era la alternativa más adecuada.

De acuerdo con ese estudio, se definió ejecutar una losa de hormigón, para lo cual se dispuso maquinaria y personal municipal.

“Se trabajó con maquinaria y operarios municipales para hacer la intervención completa de esta cuadra que esperamos, condiciones climáticas de por medio, la semana próxima ya quede finalizada”, explicó Esquibel.

También habrá un nuevo estacionamiento

La intervención no se limitará al pavimento.

Según se informó a 7Paginas, la Municipalidad también construirá un estacionamiento sobre Victorino Simón Oeste, en las inmediaciones de Chabrillón, con el objetivo de facilitar la circulación y generar un espacio destinado a la permanencia de vehículos.