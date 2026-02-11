Concordia verá volver a El Cuarto Soda con un show especial inspirado en “Me Verás Volver”

De acuerdo a lo anticipado a 7Paginas, en en esta oportunidad, el grupo ofrecerá un show especial inspirado en “Me Verás Volver”, la histórica gira que marcó el regreso de Soda Stereo en 2007 y que quedó inmortalizada en discos y registros en vivo que hoy forman parte fundamental de la historia del rock en español.

A casi dos décadas de aquel reencuentro inolvidable, El Cuarto Soda propone revivir la emoción, la energía y la estética de un tour legendario que culminó en estadios colmados y que dejó un legado imborrable para varias generaciones de seguidores.

El espectáculo se caracteriza por una recreación fiel del sonido original de Soda Stereo, con un cuidado minucioso de los instrumentos, los arreglos musicales, la puesta en escena y el clima que distinguió a la banda liderada por Gustavo Cerati. Todo ello se conjuga con la destacada interpretación vocal de Brian Tolenti, logrando una conexión directa y respetuosa con la esencia de las canciones.

El regreso de El Cuarto Soda a Concordia promete ser una cita imperdible para los amantes del rock nacional y para quienes deseen volver a sentir en vivo la magia de una de las bandas más influyentes de la música latinoamericana.

Las entradas pueden adquirirse a través del sitio www.fundacionodeon.com.ar o de manera presencial en la boletería del Gran Odeón, abierta desde las 18 horas.

