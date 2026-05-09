Concordia vibró con el boxeo: «Tin Tin» Ruíz brilló en una noche a puro nocaut en el Gimnasio Municipal

El Gimnasio Municipal de Concordia se vistió de gala este viernes para recibir una cartelera boxística que no dio respiro. Con un marco de público entusiasta y un programa de combates cargado de adrenalina, la ciudad reafirmó su pasión por los puños en un evento organizado por Perrito Box Producciones y la Comisión Municipal de Boxeo, con el respaldo de la Subsecretaría de Deportes.

«Tin Tin» Ruíz: Un rayo en el ring

El combate de fondo fue breve pero letal. Jonatan «Tin Tin» Ruíz no le dio tiempo a acomodarse al santafesino Matías Galucci. Apenas habían transcurrido 1 minuto y 24 segundos del primer asalto cuando el concordiense conectó dos manos consecutivas que enviaron a la lona al visitante. El árbitro no tuvo más remedio que decretar el nocaut, desatando el delirio de la hinchada local que festejó la contundente victoria de su crédito.

Una cartelera con sabor regional e internacional

La velada comenzó con un duelo profesional entre uruguayos que terminó en empate por fallo mayoritario entre Mario Furtado y Néstor Faccio, dejando abierta la puerta para una futura revancha.

A partir de allí, los representantes locales y de la zona demostraron un gran nivel:

Lautaro Pereyra venció por puntos (decisión unánime) al sanducero Ignacio Vera.

Tobías Velázquez se impuso por puntos ante Esteban Silva.

Dylan «El Canguro» Ojeda dio la nota al vencer por RSC (Referí Suspende Combate) a los 23 segundos del segundo round al uruguayo Alexander Cuello.

Tobías Ramírez le ganó por puntos a Renzo Vargas.

Leandro «El Ancla» Núñez batió por puntos al sanducero Franco Gómez en un duelo muy físico.

En el semifondo, Walter Casco se quedó con el triunfo por decisión unánime ante Agustín Silva.

Respaldo institucional

La importancia del evento quedó reflejada en la presencia de las autoridades locales. El intendente Francisco Azcué, acompañado por el secretario de Desarrollo Humano, Carlos Gatto, y la subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez, presenciaron las contiendas y destacaron el trabajo conjunto para mantener viva la disciplina en la ciudad.

La «Gran Velada Boxística» no solo cumplió con las expectativas deportivas, sino que también funcionó como un espacio de encuentro para la familia del boxeo local, que ya espera con ansias el próximo llamado de la campana.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas