Concordia: Villa Adela celebra este domingo la 10ª Fiesta “Villa Adela es Tradición”

Una celebración que cumple diez años

La fiesta, que se enmarca en el Día de la Tradición, llevará como lema la frase de Nicolás Avellaneda: “Los pueblos que olvidan sus tradiciones, pierden la conciencia de su destino”. Desde hace una década, la organización está a cargo de un trabajo conjunto entre la Escuela Nº 65 Almirante Brown, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, el Club local, el Centro de Salud, el Centro de Jubilados, la Cooperativa de Agua y un grupo de vecinos comprometidos en mantener vivas las costumbres populares.

Desfile tradicionalista y acto oficial

Según se confirmó a 7Paginas, las actividades comenzarán a las 17:30 con un gran desfile cívico–tradicionalista, considerado el momento central de apertura. Participarán instituciones educativas, agrupaciones tradicionalistas, grupos de danzas y vecinos, quienes recorrerán el trayecto que va desde la Parroquia Nuestra Señora del Carmen hasta el predio del señor Loker, ubicado sobre la colectora Paseo Virgen del Carmen.

El acto formal contará con la presencia de la Banda del Regimiento de Caballería Tanques 6 “Blandengues” y la Banda de la Policía de Entre Ríos, que acompañarán la entonación del Himno Nacional.

Espectáculos, feria y cierre festivo

La jornada continuará con presentaciones artísticas, entretenimiento para toda la familia, un patio de comidas criollo y una feria de artesanos. Como cierre, está prevista la elección de la Donosa y el tradicional baile, que contará con la actuación de reconocidos grupos musicales, según destacó la concejal Villalba.