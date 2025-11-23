7PAGINAS

Domingo 23 de noviembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Concordia: Villa Adela celebra este domingo la 10ª Fiesta “Villa Adela es Tradición”

Este domingo 23 de noviembre, el barrio Villa Adela vivirá una jornada especial con la realización de la 10ª edición de la Fiesta “Villa Adela es Tradición”, un evento que año tras año reúne a instituciones y familias para celebrar las raíces culturales argentinas. La actividad, con acceso libre y gratuito, fue declarada de Interés Cultural, Artístico, Educativo y Municipal por el Concejo Deliberante, a partir de un proyecto presentado por la concejal Claudia Villalba.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Una celebración que cumple diez años

La fiesta, que se enmarca en el Día de la Tradición, llevará como lema la frase de Nicolás Avellaneda: “Los pueblos que olvidan sus tradiciones, pierden la conciencia de su destino”. Desde hace una década, la organización está a cargo de un trabajo conjunto entre la Escuela Nº 65 Almirante Brown, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, el Club local, el Centro de Salud, el Centro de Jubilados, la Cooperativa de Agua y un grupo de vecinos comprometidos en mantener vivas las costumbres populares.

Desfile tradicionalista y acto oficial

Según se confirmó a 7Paginas, las actividades comenzarán a las 17:30 con un gran desfile cívico–tradicionalista, considerado el momento central de apertura. Participarán instituciones educativas, agrupaciones tradicionalistas, grupos de danzas y vecinos, quienes recorrerán el trayecto que va desde la Parroquia Nuestra Señora del Carmen hasta el predio del señor Loker, ubicado sobre la colectora Paseo Virgen del Carmen.

El acto formal contará con la presencia de la Banda del Regimiento de Caballería Tanques 6 “Blandengues” y la Banda de la Policía de Entre Ríos, que acompañarán la entonación del Himno Nacional.

Espectáculos, feria y cierre festivo

La jornada continuará con presentaciones artísticas, entretenimiento para toda la familia, un patio de comidas criollo y una feria de artesanos. Como cierre, está prevista la elección de la Donosa y el tradicional baile, que contará con la actuación de reconocidos grupos musicales, según destacó la concejal Villalba.