Concordia: vio la policía y se despojo de una billetera con cebollines de Cocaína

Durante el procedimiento, los efectivos observaron a tres sujetos, uno de los cuales arrojó un bulto al notar la presencia policial. Al revisarlo, constataron que se trataba de una billetera que contenía nueve envoltorios con sustancia blanquecina, que tras la prueba de campo realizada por la División Drogas Peligrosas dio positivo para cocaína.

Además, dentro del objeto se encontraron un blíster con nueve pastillas de metformina clorhidrato 500 mg y una suma de 25.000 pesos en efectivo.

De inmediato, se dio intervención a la fiscal de turno, la Dra. Rivoira, quien dispuso la aprehensión del masculino involucrado.

Se dijo a 7Paginas que el procedimiento forma parte de los operativos preventivos que la policía lleva adelante en distintos barrios de la ciudad para reforzar la seguridad y combatir el narcomenudeo.