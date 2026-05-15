Concordia: Violento ataque a la Policía derivó en el uso de pistolas Byrna para repeler la agresión

Durante la noche de este jueves, la Jefatura Departamental Concordia desplegó un amplio operativo preventivo de «saturación en movimiento». El despliegue contó con la participación de diversas comisarías, el Grupo Especial, personal de otras departamentales y efectivos de la GDI, con el objetivo de reforzar la seguridad en puntos críticos de la ciudad.

Persecución y drogas en La Pampa y las Vías

Uno de los resultados destacados tuvo lugar en la intersección de calle La Pampa y las Vías. Allí, un hombre intentó darse a la fuga al notar la presencia policial. Durante su huida, el sujeto descartó varios envoltorios y una suma de dinero en efectivo, pero fue reducido a los pocos metros.

Personal de la División Drogas Peligrosas confirmó a 7Paginas, que los elementos descartados eran cocaína y marihuana. Además, se secuestraron $49.100. El fiscal Dr. Arias dispuso la inmediata aprehensión del individuo por el delito de Tenencia Simple de Estupefacientes.

Tensión en calle Rívoli: Piedrazos y armas no letales

El momento de mayor tensión se vivió en las inmediaciones de calles Rívoli y Cortada Saavedra. Los efectivos identificaron a un hombre que estaba incumpliendo una restricción de acercamiento frente al domicilio de su víctima. Al intentar identificarlo, el sujeto inició una fuga que se extendió por dos cuadras hasta ser alcanzado en Odiard y Saavedra.

Durante la detención, familiares y vecinos del lugar comenzaron a arrojar piedras contra el personal policial con la intención de liberar al aprehendido. Ante el avance violento del grupo, la Policía debió utilizar la lanzadora traumática no letal Byrna SD, calibre .68, recientemente incorporada a la fuerza. Gracias a este equipamiento de disuasión, se logró controlar la situación sin recurrir a armas de fuego.

Tras el procedimiento, los uniformados rastrillaron la zona de inicio de la fuga, donde hallaron y secuestraron una réplica de arma de fuego similar a un calibre .22.

¿Qué es la Byrna SD?, el nuevo recurso de la Policía local

La utilización de esta herramienta marcó uno de los puntos clave del operativo. La Byrna SD es una lanzadora de defensa personal que funciona con cápsulas de CO₂ y dispara proyectiles esféricos de calibre .68.

Sin pólvora: A diferencia de las armas convencionales, no utiliza combustión.

Munición versátil: Puede disparar proyectiles cinéticos (impacto traumático) o agentes irritantes (similares al gas pimienta).

Capacidad: El modelo corto (SD) cuenta con cargadores de 5 proyectiles, permitiendo una intervención efectiva a media distancia para neutralizar amenazas sin causar heridas letales.

Este equipamiento permite a los efectivos de Concordia actuar en situaciones de alta hostilidad, como la vivida anoche, priorizando la integridad física de los funcionarios y de terceros.