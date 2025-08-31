Concordia: violento choque frontal entre dos motos dejó un herido de gravedad

Según supo 7Paginas, el hecho ocurrió cerca de las 22:25 horas, en inmediaciones de Defensa Sur, entre Tala y Diamante, donde funcionarios policiales constataron el impacto entre una Zanella 150 cc que circulaba en sentido este-oeste y una Zanella 110 cc que lo hacía en sentido contrario.

Ambos vehículos eran conducidos por hombres que viajaban solos. Como consecuencia del violento choque, el conductor de la Zanella 110 cc sufrió fractura de fémur, rodilla, tibia y peroné de la pierna derecha, además de escoriaciones en el rostro y politraumatismos.

En tanto, el conductor de la Zanella 150 cc ingresó al hospital en estado crítico, con vómito sanguinolento abundante, traumatismo de cráneo con heridas cortantes y múltiples fracturas en la mandíbula. Por la gravedad de su cuadro, fue derivado a la sala de Terapia Intensiva de Adultos, donde permanece con asistencia respiratoria mecánica.

Las causas que desencadenaron el accidente están siendo investigadas por personal policial y judicial, mientras los heridos reciben atención médica especializada.