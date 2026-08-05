Concordia visibilizará el TDAH con una caminata abierta a toda la comunidad

La ciudad de Concordia será escenario este sábado 8 de agosto de una jornada de concientización sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), con la realización de la caminata «Concordia Camina por el TDAH», organizada por TDAH Concordia con el acompañamiento de la Municipalidad.

Bajo el lema «Hagamos visible lo invisible», la propuesta busca sensibilizar a la comunidad sobre esta condición, promoviendo la información, la inclusión y la comprensión de quienes conviven con el TDAH.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad. La concentración será a las 15:30 horas en el Centro de Convenciones de Concordia, desde donde los participantes iniciarán la caminata a las 16:00 horas con destino al edificio de la Municipalidad.

Como parte de la campaña de visibilización, los organizadores invitan a quienes participen a asistir con una prenda de vestir o un accesorio de color naranja, color que representa el símbolo internacional y nacional de concientización sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.

Desde la organización destacaron a 7Paginas, que la iniciativa apunta a generar mayor conocimiento sobre el TDAH, derribar prejuicios y fomentar una sociedad más empática e inclusiva, acompañando a niños, jóvenes, adultos y familias que conviven diariamente con este trastorno del neurodesarrollo.

La caminata se suma a las distintas acciones de sensibilización que se impulsan en Concordia para promover el respeto por la diversidad y fortalecer la conciencia social sobre la importancia del diagnóstico temprano, el acompañamiento y la inclusión de las personas con TDAH.