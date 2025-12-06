Concordia vive una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Citricultura

El acto de apertura fue encabezado por el intendente Francisco Azcué, quien estuvo acompañado por autoridades provinciales, municipales, representantes del sector citrícola y productivo, además de vecinos que se acercaron a celebrar una de las fiestas más emblemáticas de la ciudad.

Previo al tradicional corte de cintas, Azcué remarcó la importancia de la fiesta para la identidad local:

“Esta fiesta celebra y conmemora nuestra identidad. La citricultura representa mucho más que nuestra matriz productiva, es nuestro ADN, es la fuerza del crecimiento y desarrollo de Concordia”, expresó.

En ese marco, el jefe comunal destacó el trabajo conjunto con el gobernador Rogelio Frigerio para promover inversiones privadas:

“Tenemos claro nuestro rumbo, por eso estamos generando condiciones para que el sector privado decida invertir y volvamos a ser una ciudad de progreso”, señaló, adelantando además que en los próximos días el Concejo Deliberante tratará la Ordenanza Tributaria con importantes reducciones impositivas en beneficio del sector productivo.

Finalmente, Azcué manifestó su respaldo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional y subrayó que “quienes arriesgan e invierten son los privados, son el motor del desarrollo, y nosotros estamos para acompañarlos”.

Trabajo, historia e identidad

Por su parte, el presidente de la Asociación de Citricultores, Orlando Malvasio, sostuvo que la fiesta “celebra el trabajo, la historia y la identidad de una de las actividades más importantes de la región”, destacando el compromiso de productores, emprendedores y familias.

“La citricultura nos integra a todos: desde los que trabajan la tierra hasta los que exportan y comercializan nuestros frutos”, afirmó.

Malvasio también agradeció el permanente acompañamiento del Municipio y del Gobierno Provincial, especialmente en la lucha contra el HLB, una de las principales amenazas sanitarias del sector.

En tanto, la embajadora de la Fiesta Nacional de la Citricultura, Sofía Camino, invitó a la comunidad a participar y expresó su deseo de que “juntos honremos esta tradición, nuestra identidad y nuestra historia”.

Del acto participaron además la viceintendente Magdalena Reta de Urquiza; la presidenta de FECIER, Melania Zorzi; la directora de Agricultura de la Provincia, Karina Gallegos; la senadora provincial Cielo Espejo; funcionarios municipales, concejales y público en general.

Programación del sábado

Las actividades continúan este sábado desde las 19 horas con la apertura del predio y la Expo Citrus, que contará con stands de instituciones, organismos y empresas, tanto en el interior como en el exterior del Centro de Convenciones.

En el escenario principal, desde las 20:30 horas, se presentarán Academia Golden Squad, Ramoncito Maydana, la presentación de soberanas invitadas, Ruidos Molestos, el desfile elegante de postulantes a embajadoras, Sentimiento Original, el desfile y presentación de embajadoras, la elección de la nueva corte, y el gran cierre a cargo de Márama, con DJ + Golden.

Con una propuesta que combina producción, cultura y espectáculo, Concordia vuelve a celebrar lo que representa uno de los pilares de su identidad económica y social.

Con información de prensa municipal

Foto: Marcelo Gonzalez

Redacion de 7Paginas