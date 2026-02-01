Concordia vivió una gran segunda noche del Carnaval 2026

La jornada se desarrolló con total normalidad y ante un público que acompañó desde el inicio, disfrutando de un espectáculo marcado por el alto nivel artístico, el imponente despliegue escénico y la fuerte identidad cultural que distingue al carnaval concordiense.

Durante la velada desfilaron las comparsas Emperatriz, Bella Samba, Imperio y Ráfaga, que presentaron sus propuestas correspondientes a la edición 2026 y recibieron el reconocimiento y el aplauso permanente del público a lo largo de toda la noche.

El presidente municipal Francisco Azcué destacó la importancia del Carnaval para la ciudad y su impacto social y económico. “Es una de las expresiones culturales y turísticas más importantes de Concordia. Cada noche genera trabajo, movimiento económico y fortalece nuestra identidad, con un espectáculo que convoca a vecinos y turistas de toda la región”, señaló.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Luciano Dell Olio, subrayó el desarrollo positivo de la jornada: “Vivimos una segunda noche muy positiva, con un gran acompañamiento del público y un espectáculo que se desarrolló con normalidad, reflejo del trabajo conjunto entre las comparsas, el Ente de Carnaval y las distintas áreas municipales”.

En la misma línea, el director del Ente Permanente de Carnaval, Dr. Luis Sánchez, valoró el crecimiento sostenido del evento: “El Carnaval sigue creciendo noche a noche. El nivel artístico de las comparsas y la respuesta del público confirman el enorme trabajo que se realiza durante todo el año para sostener este espectáculo”.

Desde la organización también se destacó el correcto funcionamiento del operativo general, en especial el ingreso al predio, con la implementación del nuevo acceso por calle Teniente Ibáñez y el uso del sistema de entradas con código QR, herramientas que permitieron agilizar el acceso y mejorar la experiencia del público.

Asimismo, se resaltó el compromiso de las comparsas, el personal técnico, los equipos de producción y las distintas áreas municipales que participaron en el desarrollo de la segunda noche.

Segun lo anticipado a 7Paginas, el Carnaval de Concordia 2026 continuará el próximo sábado 7 de febrero, con una nueva noche de desfile en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio, renovando la invitación a vecinos y turistas a seguir disfrutando del evento más pasional del país.