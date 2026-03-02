7PAGINAS

Lunes 2 de marzo de 2026
Concordia vivirá apasionantes jornadas de Newcom durante marzo y abril

Durante todos los viernes del mes de marzo y los días 3 y 10 de abril, la ciudad de Concordia será escenario de vibrantes jornadas deportivas con la realización de un torneo regional de Newcom.
Redacción 7Paginas

La actividad es organizada por la Agrupación de Newcom “Sol Dorado” y contará con la participación de 14 equipos provenientes de distintas localidades de la región, entre ellas Concordia, General Campos, Federación y Salto (Uruguay), lo que le dará un carácter integrador y de camaradería internacional al certamen.

Sede y horario

Las competencias se desarrollarán a partir de las 19:30 horas en las instalaciones del Colegio ACOPAD, ubicado en calle Moreno casi Mitre, donde se espera una importante convocatoria de público para acompañar a los equipos.

Una disciplina en crecimiento

El Newcom, adaptación del vóley tradicional orientada principalmente a adultos, continúa creciendo en la región como una disciplina que combina actividad física, compañerismo y recreación. Cada jornada promete partidos intensos, pero en un clima de respeto y amistad, valores que caracterizan a este deporte.

Desde la organización invitaron a la comunidad a presenciar las competencias, conocer más sobre esta práctica y, por qué no, animarse a sumarse a alguno de los equipos de la zona.

De esta manera, Concordia se prepara para vivir semanas a puro deporte, integración y espíritu de equipo.