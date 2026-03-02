Concordia vivirá apasionantes jornadas de Newcom durante marzo y abril

La actividad es organizada por la Agrupación de Newcom “Sol Dorado” y contará con la participación de 14 equipos provenientes de distintas localidades de la región, entre ellas Concordia, General Campos, Federación y Salto (Uruguay), lo que le dará un carácter integrador y de camaradería internacional al certamen.

Sede y horario

Las competencias se desarrollarán a partir de las 19:30 horas en las instalaciones del Colegio ACOPAD, ubicado en calle Moreno casi Mitre, donde se espera una importante convocatoria de público para acompañar a los equipos.

Una disciplina en crecimiento

El Newcom, adaptación del vóley tradicional orientada principalmente a adultos, continúa creciendo en la región como una disciplina que combina actividad física, compañerismo y recreación. Cada jornada promete partidos intensos, pero en un clima de respeto y amistad, valores que caracterizan a este deporte.

Desde la organización invitaron a la comunidad a presenciar las competencias, conocer más sobre esta práctica y, por qué no, animarse a sumarse a alguno de los equipos de la zona.

De esta manera, Concordia se prepara para vivir semanas a puro deporte, integración y espíritu de equipo.