Concordia vivirá la semana global de la cultura emprendedora

Con el lema “Cuando los sueños se convierten en proyectos, nace el verdadero desarrollo”, el evento busca fortalecer el ecosistema emprendedor de la ciudad, promoviendo el aprendizaje, la innovación y el desarrollo de nuevas oportunidades productivas.

CRONOGRAMA

Las actividades comenzarán a las 9:00 horas en el Centro de Empleados de Comercio, con la apertura y palabras de las autoridades.

Durante la mañana se desarrollarán diversas charlas y presentaciones de experiencias emprendedoras a cargo de Rocío Sarjanovich (“La alegría de ser emprendedora”), Lorena Andrea Pérez (“Puntadas de Vida”), el Equipo de Microcrédito y el Programa de Emprendedurismo en Escuelas.

El cierre del turno matutino estará a cargo de Mauricio Terenzano, con la disertación “Inteligencia Artificial y Nuevos Desafíos”, seguido por una recorrida por stands y un espacio de lunch. La entrega de certificaciones se realizará al mediodía.

Por la tarde, desde las 19:00 horas, las actividades continuarán frente al primer galpón del Puerto, con la realización de la Feria de Emprendedores.

La propuesta incluirá la apertura con autoridades, presentaciones musicales de Marcos Gouda y Sentimiento Original, intervenciones de artistas callejeros, propuestas culturales y exposición de productos de emprendedores locales.

INSCRIPCIONES Y PARTICIPACIÓN

La inscripción está abierta y se realiza exclusivamente a través del siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxw2VxytgTdayc8UYM5XgdmkgdSsAX_k5iol3iqhhPQqxOtQ/viewform?usp=header

La organizadora del evento, Andrea Popelka, destacó que “la Semana Global de la Cultura

Emprendedora es una oportunidad para celebrar el esfuerzo, la creatividad y la pasión de quienes día a día apuestan por sus proyectos. Buscamos inspirar y acompañar a cada emprendedor en su

camino, brindando herramientas y espacios de encuentro que impulsen su crecimiento”.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, Gabriel Enguelberg, sostuvo que “desde la gestión del intendente Francisco Azcué seguimos trabajando para fortalecer el ecosistema emprendedor de Concordia. Creemos que el desarrollo local se construye potenciando el talento y la capacidad de nuestra gente, generando oportunidades reales de progreso”.

Las personas interesadas también pueden acercarse para obtener más información al Centro Cívico de Concordia (2º piso, calles Mitre y Pellegrini). El cupo es limitado y la asistencia es obligatoria en ambos turnos, mañana y tarde.