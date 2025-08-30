“Concordia vivirá un cierre de lujo en la 1° Feria Provincial del Libro con el Coro Polifónico de San Salvador y Lucio Albirosa”

Un homenaje a la cultura entrerriana

La puesta en escena propone un cancionero provincial arraigado en el folklore tradicional, enlazando música coral con la poesía litoral. Barrancas, cuchillas, ríos, aves y costumbres del interior entrerriano se transformarán en versos y melodías, reflejando la identidad de una región rica en historia y cultura.

El espectáculo invita a experimentar la poesía no solo como literatura, sino como un emblema de pertenencia y orgullo entrerriano, donde la guitarra y las voces se convierten en vehículos de memoria, identidad y sentimientos compartidos.

Una feria para toda la comunidad

La 1° Feria Provincial del Libro se desarrollará en Concordia del 4 al 6 de septiembre, con más de 60 stands editoriales, presentaciones de autores destacados, programación para escuelas, talleres, disertaciones y múltiples actividades culturales.

Con entrada libre y gratuita, el evento es organizado por el Gobierno de Entre Ríos junto a la Municipalidad de Concordia, y se presenta como un espacio de encuentro entre la literatura, la música y la comunidad.

Detalles de la presentación

Poesía Litoral – Canto a Entre Ríos

Sábado 6 de septiembre – 11:00 hs

Centro de Convenciones y Congresos Concordia (San Lorenzo Oeste 101)

Entrada libre y gratuita