Concordia volvió a estar presente en los premios federales a la industria turística

En representación de la ciudad participaron el Intendente Francisco Azcué; el Presidente ejecutivo del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), Laureano Schvartzman; el Director de la Coordinación General de Turismo, Marcelo Spomer y el director del Ente de Carnaval, Luis Sánchez.

En este contexto, la Capital Nacional de la Citricultura reafirma su compromiso de trabajar por un destino integral, con capacidad para atraer inversiones, generar oportunidades y consolidarse como uno de los polos turísticos con mayor proyección.

La participación en los Premios FED se convierte en un respaldo fundamental para este camino, al fortalecer el posicionamiento de Concordia en el mapa turístico argentino y proyectarla con mayor fuerza dentro de la Región Binacional Salto Grande. Este reconocimiento no solo valida las estrategias locales, sino que también realza el valor de un territorio con identidad compartida y un corredor turístico en constante expansión, que abre nuevas oportunidades de desarrollo.

Durante la velada, los invitados también pudieron disfrutar de un momento especial de hospitalidad concordiense: la degustación de vinos de producción local. Se compartieron etiquetas de Bodega Siandra Hermanos, con sus cepas Merlot y Tannat, y de Ecovert Champagne, vino blanco de cepa Viognier, reflejando la calidad y el crecimiento de la vitivinicultura en Concordia, que se afianza como parte de su identidad y atractivo turístico.

PREMIOS FED: UN RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA TURÍSTICA

Los Premios FED distinguen a las mejores prácticas del sector turístico, impulsando la innovación, la calidad y la sostenibilidad. La organización estuvo a cargo de MS & Asociados, productora de Ciudadanos Viajeros y Enlace Turístico, espacios conducidos por Manuel Sierra, periodista especializado en turismo con más de 35 años de trayectoria. Con objetivos claros —exaltar experiencias exitosas y fomentar una cultura de excelencia e innovación en la industria turística nacional— los Premios FED se consolidan como un ámbito de reconocimiento y encuentro para los principales actores del sector.

Concordia, una vez más, se hizo presente en este escenario, afianzando su posicionamiento como destino emergente y estratégico dentro del mapa turístico nacional.