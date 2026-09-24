Concordia volvió a liderar el mapa de la pobreza: la mitad de sus habitantes no cubre sus necesidades básicas

El nuevo informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) volvió a colocar a Concordia en el primer lugar entre los 31 aglomerados urbanos relevados en el país en materia de pobreza.

Según los datos correspondientes al primer semestre de 2026, el 56,2% de las personas del aglomerado Concordia se encuentra por debajo de la línea de pobreza, lo que representa unas 94.000 personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir el costo de una Canasta Básica Total (CBT).

El porcentaje también marca un fuerte contraste con el promedio nacional, que se ubicó en 32,3% de las personas. En el conjunto de los 31 aglomerados, la pobreza alcanzó a unos 9,7 millones de personas.

Concordia, en el extremo del mapa

La diferencia entre Concordia y el aglomerado con menor incidencia de pobreza alcanza los 45,1 puntos porcentuales.

Detrás de Concordia aparecen Gran Resistencia, con 48,6%, y Posadas, con 42,2%. En el otro extremo del listado se encuentra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 11,1% según la medición del INDEC.

El relevamiento corresponde a los principales aglomerados urbanos del país y, por su metodología, no constituye una medición directa de la pobreza de cada provincia completa. La EPH cubre 31 aglomerados urbanos y alrededor de 30,1 millones de personas.

La indigencia también golpea a Concordia

El informe muestra además un nivel elevado de indigencia en la ciudad.

En el primer semestre de 2026, el 12,7% de la población del aglomerado Concordia quedó por debajo de la línea de indigencia, es decir, con ingresos que no alcanzan para cubrir una Canasta Básica Alimentaria.

Con ese registro, Concordia se ubicó segunda entre los aglomerados relevados, detrás de Gran Resistencia, que alcanzó el 17,3%.

A nivel nacional, la indigencia alcanzó al 7,5% de las personas, mientras que el 5,6% de los hogares quedó por debajo de esa línea.

La pobreza aumentó 7 puntos en un año

Otro dato que impacta especialmente en el caso de Concordia es la evolución interanual.

En el primer semestre de 2025, el aglomerado había registrado un 49,2% de pobreza. Un año después, el indicador llegó al 56,2%, lo que representa un incremento de 7 puntos porcentuales.

De acuerdo con el informe, Concordia estuvo entre los aglomerados donde más aumentó la pobreza durante el período. El mayor incremento se registró en Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, con 10,3 puntos.

El NEA, la región con mayor pobreza

El escenario de Concordia se inscribe además en una situación particularmente compleja para el Noreste argentino.

El NEA registró una pobreza del 41,5%, la incidencia regional más alta del país. Le siguieron Cuyo, con 36,7%; Gran Buenos Aires, con 32,1%; Noroeste, con 31,5%; región Pampeana, con 30,3%; y Patagonia, con 28,4%.

En cuanto a la indigencia regional, el NEA también encabezó el registro, con 10,5%, seguido por Gran Buenos Aires, con 8,4%, y la región Pampeana, con 7,2%.

Los números vuelven a poner a Concordia en el centro del mapa nacional de la pobreza y muestran una realidad social que se encuentra considerablemente por encima del promedio del país.

Con informacion de INDEC

Redaccion de 7Paginas