Concordia vuelve a contar con el Camping Las Palmeras para la temporada de verano

Cabe destacar que el Camping Las Palmeras es uno de los principales atractivos naturales con los que cuenta la ciudad, tanto para turistas como para vecinos que disfrutan del acampe y el contacto con la naturaleza. El predio fue recuperado luego de haber permanecido usurpado durante un largo período, lo que había impedido su uso y deteriorado seriamente sus instalaciones.

Las obras realizadas incluyeron una modernización total de la infraestructura, con la renovación completa de las instalaciones eléctricas y sanitarias, además de la puesta en valor de los sectores de baños, cantina, lavaderos y del área de acampe, garantizando ahora condiciones adecuadas de seguridad, comodidad y funcionamiento para los visitantes.

Según lo informado a 7Paginas, entre las tareas ejecutadas también se destacan la reparación y adecuación estructural de la edificación existente, mejoras en techos, cielorrasos, revoques y superficies, junto con la instalación de nuevos tanques, termotanques, artefactos y griferías, además de la optimización del sistema de provisión de agua. Asimismo, se llevó adelante un recableado total del predio, con la colocación de nuevos tableros eléctricos, luminarias LED y postes, reforzando la seguridad eléctrica en todo el sector.

Finalmente, se realizaron trabajos de pintura general, reposición de carpinterías y accesorios, y la incorporación de nuevos puntos de servicio para los visitantes, logrando así la recuperación integral del camping y su correcto funcionamiento.

Desde los organismos intervinientes destacaron la importancia de esta obra, no solo por el valor recreativo del lugar, sino también por su impacto positivo en la actividad turística y la economía local, en una temporada que se espera con un importante movimiento de visitantes.

https://www.instagram.com/reel/DR2csT1CaaA/?igsh=bnJiMmU5ZWpmZzhs