Concordia y ATER refuerzan la cooperación para modernizar la gestión tributaria y catastral

En este sentido, se desarrolló una reunión de trabajo en la que participaron el secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, Pablo Ferreyra; el director general de Rentas municipal, Fernando Marsicano; el director de ATER, Jesús Korell; y el director de Catastro de ATER, Mauro Bangert.

Durante el encuentro se reafirmó la importancia de articular esfuerzos para contar con bases de datos actualizadas y sistemas integrados, lo que permitirá optimizar los mecanismos de fiscalización, mejorar la información catastral y tributaria, y facilitar los trámites a los vecinos.

Los funcionarios coincidieron en la necesidad de avanzar en procesos de actualización, digitalización y modernización administrativa, a la vez que se definieron nuevas instancias de intercambio técnico para homogeneizar criterios y fortalecer la trazabilidad de los datos.

“El trabajo conjunto con ATER es fundamental para mejorar la gestión tributaria y el conocimiento del territorio. Nos permite contar con herramientas más precisas para planificar, recaudar con equidad y seguir avanzando en una administración moderna y cercana al vecino”, señaló Ferreyra.

En la misma línea, Marsicano subrayó que “estas instancias de coordinación fortalecen la autonomía municipal y garantizan una base de información común actualizada que beneficia tanto al Estado como al contribuyente, mejorando los servicios y simplificando los trámites”.

Por su parte, desde ATER destacaron la predisposición y el compromiso de la Municipalidad de Concordia para avanzar en una agenda compartida orientada a la innovación, la eficiencia y la transparencia en la gestión pública.