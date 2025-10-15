Concordia y Salto consolidan su integración regional en el cierre de la Expo “Concordia Produce 2025”

El cierre tendrá lugar a las 19:00 horas en el Centro de Convenciones de Concordia, donde se desarrollará la conferencia binacional “Descubriendo la magia de la frontera: una región turística binacional”, presidida por el intendente de Concordia, Francisco Azcué, y su par de Salto (R.O.U.), Carlos Albisu.

Del encuentro participarán también representantes del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), funcionarios provinciales y municipales, instituciones académicas, cámaras empresariales y referentes del sector productivo.

Esta actividad final simboliza la integración productiva, turística y cultural de ambas orillas del río Uruguay, consolidando una visión compartida de desarrollo sostenible, cooperación institucional y crecimiento conjunto. De este modo, Concordia y Salto se afianzan como una región binacional complementaria, con identidad propia y proyección internacional.

Durante las jornadas previas, la Expo “Concordia Produce 2025” reunió a productores, emprendedores, empresarios, universidades e instituciones que participaron de conferencias, muestras, giras técnicas y espacios de vinculación, fortaleciendo el lazo entre el conocimiento, la innovación y la producción.

“Este cierre es mucho más que una formalidad: es una muestra del rumbo que Concordia está tomando. Somos una ciudad que vuelve a confiar en su potencial y que busca crecer junto a sus vecinos de Salto, compartiendo desafíos y oportunidades”, señaló Federico Schattenhofer, secretario de Desarrollo Productivo.

“El vínculo con Salto es un ejemplo de cómo la cooperación regional puede transformarse en desarrollo concreto. Concordia tiene todo para ser un centro de referencia productiva y turística, y este evento es una prueba de ello”, agregó el funcionario.

La presencia conjunta de los intendentes Azcué y Albisu será el broche de oro de esta edición, reflejando la voluntad política y el compromiso compartido de seguir construyendo una región fuerte, integrada y próspera.

Fecha: Sábado 18 de octubre

Hora: 19:00

Lugar: Centro de Convenciones de Concordia

Entrada libre y gratuita

Actividad: Conferencia binacional “Descubriendo la magia de la frontera: una región turística binacional”