Concordia y Salto cruzaron el río para hablar de prevención del suicidio

La problemática del suicidio no reconoce fronteras. Con esa premisa, Concordia y Salto dieron un paso hacia un abordaje conjunto y reunieron a unas 600 personas en el primer Seminario Binacional de Prevención del Suicidio, denominado “Tejer redes, salvar vidas: un compromiso sin fronteras”.

La jornada fue organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Concordia y el Gobierno de Salto y tuvo como eje la capacitación y el intercambio de experiencias para fortalecer las herramientas disponibles frente a situaciones de riesgo.

El encuentro buscó brindar conocimientos para la detección precoz de señales de alerta, la primera escucha empática y la activación de los circuitos de derivación y emergencia, contemplando además el marco normativo vigente a ambos lados del río Uruguay.

La convocatoria reunió a representantes de distintos sectores de la comunidad, entre ellos profesionales, instituciones, entidades deportivas y vecinos, en una señal de que la prevención requiere una participación que exceda al sistema sanitario y a los organismos estatales.

Una problemática que atraviesa al río Uruguay

Durante la actividad, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, destacó la importancia de que ambas ciudades puedan compartir experiencias y construir herramientas en conjunto.

“Es un tema sumamente complejo y que no debe ser abordado solamente por el Estado sino que debemos hacerlo entre todos”, sostuvo el jefe comunal.

Azcué también valoró la participación de las distintas instituciones y sectores de la comunidad y remarcó la necesidad de poner la problemática sobre la mesa, conocerla y reconocer cómo afecta tanto a Concordia como a Salto.

Desde la vecina ciudad uruguaya, Carlos Silva Rattín, responsable del área de Salud, Higiene y Gestión Ambiental del Gobierno de Salto, puso el acento en las similitudes que unen a ambas comunidades.

Más allá de la cercanía geográfica y de los vínculos económicos, señaló que existen también coincidencias desde el punto de vista social y consideró fundamental compartir experiencias para avanzar en estrategias de prevención, dejando planteada la posibilidad de realizar un segundo encuentro.

“La única manera es todos juntos”

El secretario de Salud de Concordia, Diego Sauré, remarcó que el desafío pasa por fortalecer las herramientas existentes y, al mismo tiempo, generar nuevas propuestas.

“La única manera de trabajar estos temas es todos juntos”, afirmó.

En la misma línea, Anabel Vergara, directora de Políticas de Fortalecimiento Social, explicó que la iniciativa nació precisamente a partir de reconocer que se trata de una problemática que afecta a las comunidades ubicadas a ambos lados del río Uruguay.

“Surge esta iniciativa de compartir este primer seminario binacional para poder capacitarnos y adquirir nuevas herramientas de prevención”, expresó.

Un primer paso para fortalecer las redes

El seminario fue impulsado por la Dirección de Políticas de Fortalecimiento Social de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia, en coorganización con el Área de Salud, Higiene y Gestión Ambiental del Gobierno de Salto.

También participaron la Dirección Departamental de Salud de Salto, el Ministerio de Salud Pública de Uruguay, el Servicio de Relaciones Internacionales y Protocolo del Gobierno de Salto, el Consulado de Uruguay en Concordia y el Consulado de Argentina en Salto.

Con una participación cercana a las 600 personas, el encuentro dejó planteada una premisa central: la prevención se construye fortaleciendo las redes comunitarias y articulando recursos entre instituciones y territorios.

El primer seminario binacional marcó así un punto de partida para que Concordia y Salto continúen compartiendo experiencias y desarrollando acciones conjuntas frente a una problemática que atraviesa a ambas comunidades.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas