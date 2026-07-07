Concordia y Salto profundizan la integración productiva con una visita al Centro Hortícola del Norte

La actividad se desarrolló dentro de las acciones que lleva adelante el CIVERCON (Cinturón Verde de Concordia) y tuvo como propósito consolidar una agenda conjunta que favorezca el intercambio de conocimientos, fortalezca las cadenas de valor regionales y genere nuevas oportunidades para productores de ambas ciudades.

La comitiva estuvo encabezada por el secretario de Desarrollo Productivo de Concordia, Sebastián Arístide, junto al equipo técnico de la cartera y productores del departamento que integran el CIVERCON. La delegación fue recibida por el intendente de Salto, Carlos Albisu, además de autoridades del Centro Hortícola del Norte, entre ellas Martín de Abreu, Javier Texeira e Ítalo Tenca.

También participó la cónsul argentina en Salto, Carola del Río, quien acompañó la jornada reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación y la integración productiva entre ambas ciudades.

Intercambio de experiencias

La agenda comenzó con una reunión institucional en la que las autoridades de Concordia y Salto dialogaron sobre la importancia de continuar consolidando el trabajo conjunto para impulsar el desarrollo económico regional, promoviendo políticas públicas que favorezcan la producción y el intercambio de experiencias exitosas.

Posteriormente, la delegación recorrió las instalaciones del Centro Hortícola del Norte, considerado uno de los principales mercados concentradores hortifrutícolas de la región, donde conocieron en detalle su infraestructura, modelo de gestión, organización y funcionamiento.

Durante la visita también se realizaron encuentros con productores y operadores del mercado, quienes compartieron sus experiencias sobre los sistemas de producción, comercialización, logística y distribución, además de analizar los desafíos que enfrenta actualmente el sector hortícola.

La jornada concluyó con un espacio de intercambio y consultas entre los participantes, donde se ratificó el compromiso de continuar fortaleciendo los lazos de cooperación entre Concordia y Salto.

«Concordia tiene un enorme potencial productivo»

Al finalizar la actividad, el secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Arístide, destacó el valor de conocer modelos exitosos para seguir fortaleciendo el desarrollo local.

«Concordia tiene un enorme potencial productivo y nuestro desafío es generar las condiciones para que siga creciendo. Conocer experiencias exitosas como la del Centro Hortícola del Norte nos permite incorporar herramientas, fortalecer el trabajo de nuestros productores y seguir construyendo políticas públicas que impulsen el desarrollo económico de nuestra ciudad», expresó.

Además, sostuvo que la articulación entre el Estado, el sector privado y los productores resulta fundamental para mejorar la competitividad, generar nuevas oportunidades y promover un crecimiento sostenible que beneficie a toda la comunidad.

La iniciativa fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia en el marco del CIVERCON y forma parte del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, una estrategia que busca fortalecer el entramado productivo local mediante la articulación entre organismos públicos, productores e instituciones de la región.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas