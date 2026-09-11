Concordia y Salto se unen para prevenir el suicidio en un seminario binacional

La ciudad de Concordia y el departamento de Salto avanzan en una nueva instancia de articulación binacional con la realización del 1º Seminario Binacional de Prevención del Suicidio “Tejer redes, salvar vidas: un compromiso sin fronteras”.

La jornada se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre de 2026, de 9:30 a 12:30, en el Centro de Convenciones de Concordia, ubicado en San Lorenzo 101 Oeste, y será impulsada conjuntamente por la Municipalidad de Concordia y el Gobierno de Salto, República Oriental del Uruguay.

La actividad será gratuita, con inscripción previa obligatoria, y contará con certificación oficial expedida en articulación con la Coordinación Municipal de la Administración Pública (CMAP), válida para el cómputo de antecedentes.

Una estrategia que busca fortalecer las redes

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Políticas de Fortalecimiento Social de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia, en conjunto con el Área de Salud, Higiene y Gestión Ambiental del Gobierno de Salto.

También cuenta con la participación de la Dirección Departamental de Salud de Salto, el Ministerio de Salud Pública de Uruguay, el Servicio de Relaciones Internacionales y Protocolo del Gobierno de Salto, el Consulado de Uruguay en Concordia y el Consulado de Argentina en Salto.

El objetivo central será brindar herramientas concretas para detectar de manera temprana señales de alerta, realizar una primera escucha empática y activar los circuitos de derivación y emergencia.

Desde la organización aclararon que el rol de quienes participen estará orientado a acompañar y canalizar la atención, sin intervenir en diagnósticos clínicos ni determinar situaciones de riesgo cierto e inminente, competencias que corresponden a los profesionales de la salud.

Disertaciones y experiencias de ambos lados del río

El seminario comenzará con una apertura institucional que permitirá establecer el encuadre territorial y contará con autoridades de ambos municipios, representaciones consulares y organismos vinculados a la cooperación binacional.

La disertación central estará a cargo del Lic. Ignacio Pizarro Leiva, de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), especialista en terapias contextuales —TCC, DBT y ACT— e integrante del Programa Provincial de Prevención del Suicidio del Ministerio de Salud de Córdoba.

Posteriormente se desarrollará un Bloque Binacional de Experiencias Locales, donde los equipos técnicos del Gobierno de Salto y de la Dirección Departamental de Salud del MSP presentarán dispositivos comunitarios, protocolos de contención y el Plan Departamental de Salud Mental.

Finalmente, en el bloque denominado “Mapas de ruta”, se trabajará en la construcción colectiva de circuitos de enlace, efectores y líneas de emergencia integradas para la región de la costa del río Uruguay.

¿A quiénes está dirigido?

La propuesta está destinada a integrantes de la comunidad docente de todos los niveles, tanto del ámbito público como privado, incluyendo personal de UTU; gabinetes psicopedagógicos; agentes de la administración pública vinculados a salud, niñez, desarrollo social y deportes; efectores sanitarios públicos y privados; fuerzas de seguridad; referentes territoriales y equipos de las Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales (MIPS) de Salto.

La iniciativa se enmarca en las normativas vigentes en materia de prevención del suicidio y salud mental de ambos países, y busca avanzar en una respuesta comunitaria y coordinada que trascienda las fronteras geográficas.

Inscripción gratuita

La participación no tiene costo, pero requiere inscripción previa debido al límite de capacidad del Centro de Convenciones y para la confección de las certificaciones.

La inscripción se realiza de manera online en el portal de cursos de la Municipalidad de Concordia.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse con la Oficina CMAP, ubicada en el segundo piso del Centro Cívico, al teléfono +54 9 345 414-6172, o con la Dirección de Políticas de Fortalecimiento Social de la Secretaría de Salud al +54 9 345 409-5657.

También está disponible el correo fortalecimiento.prevencion@gmail.com.

Desde Concordia y Salto remarcaron que el desafío es “tejer redes” entre instituciones, equipos y comunidad para fortalecer la prevención y generar respuestas más rápidas y articuladas ante situaciones que requieran atención especializada.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas