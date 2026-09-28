Concordia y Salto se unen por el vino: lanzan la Ruta Binacional del Tannat

Concordia y Salto dieron un nuevo paso en su integración turística con la firma de un convenio para avanzar en el desarrollo de la Ruta Binacional del Tannat, una propuesta que busca unir a las dos ciudades de la Región de Salto Grande a través de la producción vitivinícola, la gastronomía y distintas experiencias vinculadas al vino.

El acuerdo se concretó en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) y fue firmado por la subsecretaria de Turismo de Concordia y presidenta ejecutiva del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), Belén Schauvinhold, y el director de Turismo del Gobierno Departamental de Salto, Eduardo Sanguinetti.

La iniciativa contempla la integración de bodegas, viñedos, propuestas gastronómicas y experiencias relacionadas con el Tannat, tanto de Concordia como de Salto, con el objetivo de construir un circuito turístico que atraviese la frontera y ponga en valor una producción que ambas localidades comparten.

El río Uruguay como puente turístico

Concordia y Salto mantienen una histórica relación cultural, productiva y turística, con el río Uruguay como punto de encuentro entre ambas ciudades.

En ese marco, el Tannat aparece como uno de los principales elementos comunes de la vitivinicultura regional, con productores, bodegas y emprendimientos gastronómicos que vienen incorporando el vino como parte de la oferta turística.

La nueva ruta buscará poner en valor ese patrimonio compartido y fortalecer el turismo vitivinícola como una experiencia que permita recorrer ambos lados de la frontera.

Promoción conjunta

El convenio también contempla el desarrollo de acciones de promoción y difusión conjunta, con el propósito de ampliar la presencia de Concordia y Salto en distintos mercados turísticos y dar mayor visibilidad a las propuestas vinculadas al vino.

La iniciativa permitirá articular producción, gastronomía, cultura y turismo, generando nuevas alternativas para quienes visiten la Región de Salto Grande.

De esta manera, la Ruta Binacional del Tannat propone un nuevo circuito turístico que conecta dos ciudades, dos países y una misma identidad regional a orillas del río Uruguay, invitando a conocer sus bodegas, recorrer sus viñedos y disfrutar de la gastronomía asociada a la producción vitivinícola.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas