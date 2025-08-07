7PAGINAS

Miércoles 6 de agosto de 2025
Concordia ya celebra a San Cayetano: comenzó la tradicional festividad con una multitudinaria peregrinación

Con una gran convocatoria de fieles, este miércoles comenzaron las actividades por la festividad de San Cayetano en la ciudad de Concordia, patrono del pan y del trabajo. La tradicional peregrinación desde la Capilla Stella Maris, en el barrio Nebel, marcó el inicio de un cronograma cargado de expresiones de fe, cultura y solidaridad.
Redacción 7Paginas

Como estaba previsto, la caminata se inició a las 20:30 horas del miércoles y se espera que llegue este jueves, minutos antes de las 12:00 horas, a la Capilla San Cayetano en Villa Zorraquín, donde se celebrará la Santa Misa principal, convocando a miles de fieles de Concordia y zonas aledañas.

Actividades destacadas

Durante la jornada del miércoles también se llevó a cabo la “Procesión del Pan de Mesa”, que recorrió distintos sectores de la ciudad como símbolo de solidaridad y esperanza. Cada peregrino fue invitado a colaborar con un alimento no perecedero, como parte de una colecta solidaria.

A las 21:00 horas, la celebración continuó con la Cantata a San Cayetano, un espacio de música y reflexión en honor al patrono.

Además, por la tarde del miércoles comenzó la ya tradicional feria de emprendedores, donde artesanos y productores locales ofrecen sus trabajos y productos, sumando color y participación comunitaria al evento religioso.

Jueves 7 de agosto: Día central

Bajo el lema “Celebramos el Pan de la Esperanza”, este jueves 7 de agosto las actividades continúan con el siguiente cronograma:

00:00 horas: Santa Misa de inicio del Día de San Cayetano.

09:30 horas: Peregrinación a caballo, una de las tradiciones más representativas de esta festividad.

10:00 horas: Santa Misa matutina.

16:45 horas: Recepción del Patrono en Villa Zorraquín.

17:00 horas: Santa Misa vespertina.

18:00 horas: Inicio del Festival Folclórico, con artistas locales y regionales.

21:00 horas: Santa Misa de cierre.

Desde la organización, se invita a toda la comunidad de Concordia y localidades vecinas a ser parte de esta festividad tan significativa, que reúne la fe popular, la cultura y el encuentro social, en honor a San Cayetano, protector de los trabajadores y símbolo de esperanza para miles de creyentes.

