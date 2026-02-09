Concordia: Ya están disponibles las boletas de la Tasa General Inmobiliaria 2026

Desde el área se aclaró a 7Paginas que, debido a que aún no se encuentra publicado el decreto provincial que establece los nuevos avalúos inmobiliarios, los anticipos 1 y 2 del tributo fueron liquidados aplicando únicamente la actualización de los valores mínimos, con un incremento del 30%, conforme a lo dispuesto por la Ordenanza Tributaria Anual 2026.

Una vez que el Gobierno Provincial publique el decreto correspondiente con los nuevos avalúos, estos serán aplicados a partir de los anticipos 3 y 4 del período fiscal 2026, adecuándose las boletas de acuerdo a la normativa vigente.

Descuentos y beneficios por cumplimiento

Los contribuyentes que abonen en término al primer vencimiento accederán a un 15% de descuento. Además, quienes se encuentren al día con la Tasa General Inmobiliaria participarán automáticamente del Sorteo del Buen Contribuyente 2026, que este año contará con importantes premios: Smart TV de 43 pulgadas, freidora de aire, tablet de 10 pulgadas, cafetera eléctrica y pava eléctrica, entre otros.

Vencimiento del primer anticipo y nueva opción de pago

El primer anticipo vencerá el próximo 25 de febrero y presenta una importante novedad: podrá abonarse mediante código QR, permitiendo el pago con cualquier billetera electrónica, lo que brinda mayor comodidad, rapidez y accesibilidad a los vecinos.

Pago anual con poder cancelatorio

Asimismo, se informó que los contribuyentes podrán optar por realizar el pago anual de la Tasa General Inmobiliaria, el cual tendrá poder cancelatorio por todo el año fiscal y permitirá acceder al descuento del 15% por pago en término, facilitando la planificación y el cumplimiento de la obligación tributaria.

Desde el Gobierno Municipal se recordó que el cumplimiento tributario es fundamental, ya que cada contribución se traduce en obras, mantenimiento y servicios públicos esenciales, beneficiando a toda la comunidad de Concordia.