Concordia ya palpita el 15º Encuentro Internacional de Pasistas, Baterías y Batucadas

El evento reunirá a las mejores pasistas y ritmistas, stands de comparsas, food trucks, roda de samba y múltiples propuestas que harán vibrar a todos los presentes.

Desde la organización, Conectados en Carnaval, destacaron que durante las dos jornadas habrá talleres gratuitos de carnaval, espectáculos de armonías y baterías, además de la presentación especial del Carnaval de los Pequeños Duendes, que promete emocionar a grandes y chicos.

El campamento oficial se instalará en el Camping Club Pesca, mientras que el público podrá disfrutar también de sorteos, transmisiones en vivo y muchas sorpresas más.

El encuentro cuenta con el auspicio del Ente Costanera Concordia y el acompañamiento de la Municipalidad de Concordia (ER).

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 345 4016813.

Con 15 años de trayectoria, este encuentro se consolida como una cita imperdible para los amantes del samba y el batuque, reafirmando a Concordia como un punto de encuentro internacional de la cultura carnavalera.

#15AñosDeSambaYBatuque

#SomosConectadosEnCarnaval