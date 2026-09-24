Concordia ya palpita la 33º edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante

La ceremonia comenzó con el emotivo ingreso de las banderas de las distintas colectividades —muchas de ellas portadas por las propias postulantes—, marcando el inicio del camino hacia la elección de la nueva embajadora cultural.

Tradición, cultura y expansión

Durante la apertura, la presidenta de Inmigrantes Unidos de Concordia, Yamile Rivera Latour, destacó el constante trabajo conjunto con instituciones y localidades vecinas como La Criolla. Además, remarcó la continua integración cultural de la ciudad: «Rendimos homenaje a esos abuelos y padres, pero también a los actuales inmigrantes. Este año incorporamos nuevas colectividades como Eslovenia, que se suma a las recientes de San Bruno y Venezuela, aportando su gastronomía e historia».

En relación a la agenda de actividades, Rivera Latour confirmó que la fiesta principal se desarrollará los días 2, 3 y 4 de octubre en el Parque Central Viñedos Moulin (ex Estación Norte). El corte de cinta inaugural será el viernes 2 a las 20:30 hs, mientras que el sábado se elegirá a la nueva embajadora cultural. Asimismo, este domingo a las 19:00 hs se realizará la tradicional Marcha de Antorchas, culminando en el Paseo del Bicentenario.

Por su parte, Janina Famularo, actual Reina Provincial del Inmigrante, brindó unas emotivas palabras a las candidatas: «Representar esta fiesta se trata sobre todo de aprender y transmitir las historias con la misma emoción que nos las contaron a nosotros. Aunque venimos de lugares diferentes, compartimos un mismo lugar y una misma tierra».

Respaldo institucional

La presentación contó con la presencia de funcionarios clave del sector municipal y provincial. Marcelo Spomer, director del Centro de Convenciones, ratificó el acondicionamiento del predio del Parque Central Viñedos Moulin para garantizar tres noches inolvidables al aire libre.

A su turno, la Lic. Belén Schauvinhold, presidenta del EMCONTUR, ponderó la importancia turística y patrimonial del evento: «Concordia se construyó sobre la base de inmigrantes que vinieron en busca de trabajo y un futuro mejor. Esta fiesta es el reflejo de nuestras raíces, nuestro patrimonio y nuestra gastronomía».

Finalmente, el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, renovó el compromiso del organismo con la comisión organizadora: «Esta no es una fiesta más, es una celebración provincial que trasciende nuestra ciudad y se proyecta al país y al exterior. Felicito a Inmigrantes Unidos por mantener vivo este entusiasmo y el trabajo en equipo», concluyó.

Cabe mencionar que el evento culmino con la presentación de danzas

Fuente: 7Paginas