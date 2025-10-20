7PAGINAS

Lunes 20 de octubre de 2025
Concordia: ya se pueden retirar las licencias de conducir en formato físico

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia informó que se encuentra habilitada la entrega de las licencias de conducir en formato físico (plástico) para todos aquellos conductores que poseen licencias provisorias emitidas hasta el 13 de octubre inclusive.
Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Los vecinos podrán retirar sus licencias en la sede de Tránsito, ubicada en calles Carriego y La Rioja, de lunes a viernes de 7:00 a 15:30 horas, y los sábados de 7:00 a 11:30 horas.

Desde el área municipal aclararon que las personas que obtuvieron licencias provisorias con fecha posterior al 13 de octubre serán notificadas oportunamente cuando esté disponible su documentación definitiva.

La medida busca agilizar la entrega del formato físico, luego del período en el que se habían emitido licencias provisorias debido a demoras administrativas o técnicas.

Para el retiro, los titulares deberán presentarse con el documento de identidad correspondiente.

 