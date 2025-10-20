Concordia: ya se pueden retirar las licencias de conducir en formato físico

Los vecinos podrán retirar sus licencias en la sede de Tránsito, ubicada en calles Carriego y La Rioja, de lunes a viernes de 7:00 a 15:30 horas, y los sábados de 7:00 a 11:30 horas.

Desde el área municipal aclararon que las personas que obtuvieron licencias provisorias con fecha posterior al 13 de octubre serán notificadas oportunamente cuando esté disponible su documentación definitiva.

La medida busca agilizar la entrega del formato físico, luego del período en el que se habían emitido licencias provisorias debido a demoras administrativas o técnicas.

Para el retiro, los titulares deberán presentarse con el documento de identidad correspondiente.