Concordia ya tiene su primer candidato a intendente

La definición se conoció luego de la reunión realizada el pasado sábado en la ciudad, donde la fuerza política presentó su “Mesa de referentes” y avanzó en la conformación de candidaturas en distintos puntos de la provincia.

Confirmaciones tras su alejamiento del municipio

Tal como había informado oportunamente 7Paginas, Navarro Jaurena —quien se desempeña como director de Discapacidad y Rehabilitación de la Municipalidad— se había alejado del oficialismo local para sumarse al espacio vecinalista.

Desde el ámbito municipal se indicó que el funcionario, quien viene de integrar el sector radical liderado por el diputado Marcelo López, continuará en su cargo hasta el mes de junio, en el marco de un acuerdo previo.

Armado político en la región

Durante el mismo encuentro también se definieron otras candidaturas. Entre ellas, se confirmó que Jorge Valdez será candidato a intendente de Estancia Grande, mientras que Liliana Tamay será postulada como candidata a diputada provincial por el departamento Federación.

De esta manera, la Confederación Vecinalista comienza a delinear su estrategia electoral en la región, con el objetivo de posicionarse como una alternativa en distintos municipios entrerrianos.