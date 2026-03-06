Concordia ya vive la 16° edición de la Maratón de la Mujer con más de 1.200 participantes

La presentación oficial del evento se realizó en las instalaciones de FarmaFull, donde también se dio a conocer la remera oficial de la carrera. La prueba fue declarada de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de Concordia y de Interés por la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos.

Del lanzamiento participaron el presidente de la Asociación Concordiense Amigos del MTB, Esteban Sbresso; Paola Romero, integrante de la organización; Marcelo Spomer en representación del Emcontur; la subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez; la concejal Claudia Villalba y Victoria Cafarena en nombre de FarmaFull.

Durante la presentación se destacó el notable crecimiento que ha tenido la competencia a lo largo de los años. De aquellas primeras ediciones que contaban con poco más de 30 corredoras, en esta oportunidad se espera superar las 1.200 participantes en la línea de largada.

Además, se informó que el operativo del evento contará con cuatro ambulancias, tres puestos de hidratación y el acompañamiento de diferentes áreas del municipio, junto a la Policía de Entre Ríos.

Entre las novedades de esta edición se anunció la participación de un grupo de pacientes oncológicos del hospital Felipe Heras y también la presencia de mujeres que buscarán visibilizar la lucha contra la violencia de género.

En cuanto a la entrega de kits, desde la organización recordaron que se realizará este viernes 6 de marzo en el Centro de Convenciones, de 17 a 21 horas. En tanto, las atletas que lleguen desde otras ciudades podrán retirarlos el mismo domingo de 7 a 8 de la mañana en la plaza 25 de Mayo.

Durante el acto, el presidente de la Asociación Concordiense Amigos del MTB, Esteban Sbresso, expresó que “tenemos muchas expectativas y estamos con ganas de que llegue el domingo. Cuando habilitamos la inscripción en enero ya veíamos que esta edición iba a ser muy numerosa y así será. Esperamos tener cerca de 300 corredoras de otras partes”.

Asimismo, agradeció el acompañamiento de quienes hacen posible la competencia. “Quiero agradecer al equipo de Amigos del MTB que siempre me acompaña, a cada área del municipio y a la Policía de Entre Ríos. Ojalá sea una linda carrera y que las chicas puedan disfrutar su día como lo vienen haciendo desde hace 16 años”, señaló.

Por su parte, Marcelo Spomer destacó la importancia del evento para la ciudad. “Para nosotros es un gusto acompañar esta maratón porque también incentiva el turismo, ya que vendrá gente de distintos lugares. Desde el área de Turismo nos sentimos orgullosos de que eventos como este tengan continuidad en el tiempo”, indicó.

En tanto, la subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez, remarcó el valor de la iniciativa. “Siempre nos gusta estar presentes en este tipo de eventos que enaltecen a la ciudad y donde la mujer se siente agasajada. Felicitamos a los organizadores y estaremos acompañando esta gran jornada”, manifestó.

La concejal Claudia Villalba también resaltó el trabajo de los organizadores y el impacto del deporte en la comunidad. “Esto es una verdadera fiesta. Hay un trabajo con mucha vocación por parte de los Amigos del MTB y no es casual que el próximo domingo haya más de 1.500 mujeres en la calle. Durante muchos años se trabajó para que Concordia sea una ciudad deportiva y saludable”, sostuvo.

Finalmente, Victoria Cafarena, en representación de FarmaFull, agradeció la convocatoria para acompañar la prueba como sponsor, mientras que Paola Romero aseguró que se están ultimando los detalles para que la jornada sea un éxito.

“Cada año tratamos de superarnos y de sumar más chicas porque es nuestra carrera. El domingo es la fiesta de nosotras, así que las esperamos a todas”, concluyó.