Concordia ya vive la 2° Fiesta del Canasto y Artesanías Tradicionales

Cabe mencionar que este encuentro reúne a artesanos de la ciudad, de Entre Ríos y de distintas regiones del país, quienes compartirán saberes y técnicas ancestrales transmitidas de generación en generación.

Desde Formosa estarán presentes Sara Torrent, Noemí Luna y Victorina Rodríguez, artesanas de comunidades originarias que trabajan con totora y carandillo; y desde el Chaco llegará Sandra González con su cestería en palma. De San Salvador participará Marisa Moix, productora de cestería botánica en fibras naturales.

Concordia cuenta con la presencia de reconocidas maestras artesanas como Manuela Tagliapietra y Sonia López, representantes de varias generaciones de cesteros en isipó; Elsa Castro, referente en el uso del amarillo y otras fibras; y Pepe Paiz, maestro artesano del cuero. También se suman Mary Troncoso y María Ester Ramírez de Paraná, Miguel Secoff de Santa Fe y la concordiense Beatriz Rolón con su trabajo en ganchillo.

La Fiesta fue declarada de interés legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos, es en reconocimiento a su aporte al rescate, visibilización y puesta en valor de los oficios tradicionales que forman parte del patrimonio cultural de la región.

Cronograma

Viernes 12: hasta las 20:00 hs.

Sábado 13: apertura de las Ferias Culturales desde las 10:00 hs. – cierre a las 20:00 hs.

Domingo 14: apertura a las 10:00 hs. – acto de cierre a las 19:00 hs. con entrega de certificados y espectáculos artísticos en el SUM de la Subsecretaría de Educación y Cultura (Urquiza 638).

La 2° Fiesta del Canasto y Artesanías Tradicionales se presenta como un homenaje a quienes, con sus manos, transforman fibras, hilos, cueros y cañas en piezas únicas que cuentan historias. Un espacio donde la tradición se encuentra con la comunidad para celebrar el arte, la identidad y el trabajo colectivo.