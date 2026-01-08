Concordia ya vive la Maratón de Reyes: largas colas para retirar el kit

Desde las primeras horas de la tarde se registraron largas colas frente al edificio municipal, donde cientos de atletas se acercaron para completar el trámite previo a la competencia. La postal refleja claramente el clima deportivo que ya se vive en la ciudad y la gran expectativa que genera una de las pruebas atléticas más convocantes de la región

La organización informó que la entrega de kits se realiza de 19 a 22 horas y continuará hasta el viernes inclusive. En tanto, el sábado, día de la carrera, de 16 a 19 horas podrán retirar su kit únicamente los atletas no residentes en Concordia.

Cabe recordar que al momento de la apertura de las inscripciones, desde la organización se destacó que el número de corredores provenientes de otras ciudades sería significativamente mayor en comparación con ediciones anteriores, un dato que se ve reflejado en la alta concurrencia registrada durante la primera jornada de entrega.

Con el movimiento constante de atletas, familias y aficionados, Concordia ya palpita una nueva edición de la Maratón de Reyes, consolidándose una vez más como un evento deportivo emblemático que trasciende lo competitivo y se convierte en una verdadera fiesta para la ciudad.