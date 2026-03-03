Concordienses protagonistas en el Pentatlón de San Rafael

La competencia reunió a 73 equipos en modalidad posta y 50 atletas individuales, quienes afrontaron las cinco disciplinas que componen el desafío: natación, enduro, kayak, mountain bike y pedestrismo.

Una posta con sello concordiense

Entre los protagonistas se destacó el kayakista concordiense Esteban “Pity” Sbresso, quien integró una posta junto a Eduardo Pujol (natación), Adrián Rebolloso (moto), Alejandro Navarro (MTB) y Darío Santibañez (pedestrismo). El equipo se ubico 36 en la general y logró el cuarto puesto en su categoría, en una carrera que exige resistencia, estrategia y un alto nivel de coordinación entre los integrantes.

“La verdad que nos pone muy contentos el poder ser parte de esta competencia de muy alto nivel, ya que estaban los mejores atletas del país en cada disciplina”, remarco el legendario triatleta de Concordia Pity Sbreso.

Cabe mencionar que también fue parte de esta prueba el nadador Jerónimo Lauria quien integro una posta mixta, que se ubicó en el puesto 12, y Carlos Sbreso integro una posta de veteranos.

La presencia concordiense no se limitó a la competencia. Héctor “Tote” Amengual también fue protagonista de la jornada, al ser invitado especialmente para recibir una distinción por su trayectoria deportiva y por haber sido el primer ganador de esta emblemática prueba.

El recuerdo de un hito histórico

El Pentatlón tiene una fuerte carga simbólica en la historia del deporte argentino. El domingo 11 de enero de 1987, a las 11 de la mañana, se largaba la primera edición del Pentatlón argentino, marcando un antes y un después para San Rafael y para las pruebas combinadas en el país.

En aquella oportunidad, el entrerriano Héctor “Tote” Amengual se consagró ganador al completar el recorrido en 3 horas, 27 minutos y 11 segundos. La competencia reunió entonces a atletas de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Salta y San Rafael, consolidándose desde ese momento como una de las citas deportivas más importantes del calendario nacional.

Casi cuatro décadas después, Concordia volvió a decir presente en San Rafael, combinando historia y actualidad en una prueba que sigue desafiando a los mejores del país.

Redacción de 7Paginas.