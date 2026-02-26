Concordienses van por un lugar en la qualy del AJPP 7000 tras una jornada de alto nivel

La jornada dejó un saldo más que positivo para los representantes concordienses. Tras conseguir dos triunfos cada uno, Tomás Leyes y Martín Partarrie, Joaquín Aranda —quien compite junto al uruguayo Ignacio Artía— y Jeremías Pucheta, en dupla con el cordobés Santiago Torres, se metieron en la final de la preclasificación.

Esa instancia, que se disputará este jueves desde las 12 horas, otorgará un cupo para la qualy del AJPP 7000, cuyo inicio está previsto para las 18 horas del mismo día.

Otros jugadores locales como Augusto Franco y Mariano Bradanini también fueron parte de la competencia, aunque quedaron eliminados en esta etapa tras enfrentar duros cruces.

Se viene el cuadro principal

A partir del viernes comenzará a disputarse el cuadro principal del AJPP 7000, certamen que contará con figuras destacadas del circuito profesional. Entre ellos sobresale la presencia de Franco Dal Bianco, jugador del circuito Premier Padel, quien tendrá como rival a Lautaro Mambrini, reciente campeón de uno de los últimos torneos profesionales disputados en Concordia.

La expectativa es alta, tanto por el nivel deportivo como por la respuesta del público, que ya acompañó de manera masiva en esta primera jornada.

Entradas

El valor de las entradas para viernes, sábado y domingo será de 12.000 pesos por día, mientras que el abono para las tres jornadas tendrá un costo de 30.000 pesos.

Con representantes locales aún en carrera y un cuadro principal de jerarquía, Concordia vive días de gran protagonismo en el calendario nacional del pádel.

Con información y fotos de Mariano Bradanini

Redacción de 7Paginas