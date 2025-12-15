Concorpass renovado impulsó un crecimiento del 354% en su segunda edición

La principal innovación de esta etapa, segun se dijo a 7Paginas, fue la incorporación plena de residentes y visitantes por el día, una estrategia que fortaleció las propuestas de cercanía y permitió potenciar el movimiento económico durante la temporada baja en la ciudad.

Según datos del Observatorio Turístico de la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia, en esta segunda edición se emitieron 218 tarjetas digitales, lo que representa un crecimiento del 354% en comparación con la primera experiencia con incorporación de residentes y excursionistas, desarrollada entre el 1° de mayo y el 4 de julio. En total, 587 personas accedieron a los beneficios del programa a través de los distintos grupos participantes.

Pernocte y procedencia de los usuarios

Del total de tarjetas emitidas, 35 correspondieron a personas que pernoctaron en la ciudad, mientras que 183 fueron utilizadas por residentes y visitantes que realizaron excursiones por el día. En términos porcentuales, el 16% de los beneficiarios registró alojamiento en Concordia, mientras que el 84% restante realizó visitas sin pernocte, un dato que confirma el impacto directo de la modalidad ampliada del programa.

En cuanto a la procedencia, Concordia se consolidó como el principal punto de adhesión, concentrando el 46,8% de las tarjetas emitidas, con un total de 102 registros. En segundo lugar se ubicó la provincia de Buenos Aires, con 64 tarjetas (29,4%), provenientes tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de distintas localidades del Gran Buenos Aires y del interior bonaerense.

Asimismo, se registraron emisiones en otras provincias y regiones, con 16 tarjetas correspondientes a Entre Ríos y 16 a Santa Fe, además de 14 registros provenientes de la República Oriental del Uruguay, principalmente desde la ciudad de Salto, lo que reafirma el alcance regional y binacional de la iniciativa.

Una herramienta consolidada

Los datos preliminares de esta etapa renovada de Concorpass 2025 —la cuarta edición desde su inicio en 2024— confirman la consolidación del programa como una herramienta eficaz para dinamizar el turismo y el consumo local. La continuidad de la modalidad ampliada posiciona a Concorpass como una política pública flexible y sostenible, resultado del trabajo articulado entre el sector público y privado.

Desde la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo este tipo de iniciativas, con el objetivo de consolidar a Concordia como un destino integral, atractivo y diverso durante todo el año.