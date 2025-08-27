7PAGINAS

Concorpass se renueva: beneficios para residentes, excursionistas y turistas en su cuarta edición

La novedad de esta edición es que la tarjeta digital ConcorPass estará disponible para todos por igual: residentes, excursionistas y turistas podrán acceder a sus beneficios. Además, quienes se hospeden tres noches o más en alojamientos adheridos recibirán el exclusivo Kit ConcorPass de bienvenida, un distintivo que realza la experiencia de la estadía.
Redacción 7Paginas

En el Centro de Convenciones se presentó esta nueva etapa del programa de incentivo a la demanda turística que brindará a la comunidad local, a los visitantes y a los turistas, a través de la tarjeta digital, beneficios exclusivos en atractivos, servicios y experiencias auténticas en la ciudad.

El lanzamiento contó con la presencia de la diputada nacional Nancy Ballejos; el presidente ejecutivo del EMCONTUR (Ente Mixto Concordiense de Turismo), Laureano Schvartzman; las concejales Eliana Lagraña, Silvina Ovelar y Yaiza Pessolani; además de representantes de las instituciones que conforman el ente como el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC); la Asociación para el Desarrollo de Concordia (ASODECO) y la Asociación Concordiense de Trabajadores Independientes de Turismo (ACTITUR); y proveedores del servicio turístico.

DETALLES Y BENEFICIOS PARA DISFRUTAR

Cabe destacar que el programa estará vigente del 1 de septiembre al 30 de noviembre y, en esta oportunidad, se presenta como una propuesta equitativa: no solo orientada a los visitantes, sino también a los propios concordienses, invitándolos a redescubrir su ciudad a través de experiencias a menor costo.

Por otro lado, el período de inscripción y la modalidad de adhesión para los prestadores turísticos locales, que podrán sumarse de manera gratuita serán hasta el sábado 30 de agosto.

ConcorPass entre sus beneficios, incluirá un 3×2 alojamiento, e incluso hasta un 20% de descuento en gastronomía y hasta un 50% en experiencias en turismo rural, entradas a complejos termales, pases en el bus turístico, circuitos guiados, entre otros.

Con un fuerte reconocimiento en medios nacionales, en encuentros de comercialización turística y mediante la difusión de experiencias por creadores de contenido en redes sociales, ConcorPass se ha consolidado como un programa que invita a disfrutar la diversidad de experiencias que ofrece Concordia.

La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Turismo de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), se consolida como una herramienta estratégica para incentivar la demanda, fortalecer al sector privado y reafirmar a Concordia como un destino integral, ofreciendo propuestas que permiten disfrutar y redescubrir la ciudad.

 