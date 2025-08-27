Concorpass se renueva: beneficios para residentes, excursionistas y turistas en su cuarta edición

En el Centro de Convenciones se presentó esta nueva etapa del programa de incentivo a la demanda turística que brindará a la comunidad local, a los visitantes y a los turistas, a través de la tarjeta digital, beneficios exclusivos en atractivos, servicios y experiencias auténticas en la ciudad.

El lanzamiento contó con la presencia de la diputada nacional Nancy Ballejos; el presidente ejecutivo del EMCONTUR (Ente Mixto Concordiense de Turismo), Laureano Schvartzman; las concejales Eliana Lagraña, Silvina Ovelar y Yaiza Pessolani; además de representantes de las instituciones que conforman el ente como el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC); la Asociación para el Desarrollo de Concordia (ASODECO) y la Asociación Concordiense de Trabajadores Independientes de Turismo (ACTITUR); y proveedores del servicio turístico.

DETALLES Y BENEFICIOS PARA DISFRUTAR

Cabe destacar que el programa estará vigente del 1 de septiembre al 30 de noviembre y, en esta oportunidad, se presenta como una propuesta equitativa: no solo orientada a los visitantes, sino también a los propios concordienses, invitándolos a redescubrir su ciudad a través de experiencias a menor costo.

Por otro lado, el período de inscripción y la modalidad de adhesión para los prestadores turísticos locales, que podrán sumarse de manera gratuita serán hasta el sábado 30 de agosto.

ConcorPass entre sus beneficios, incluirá un 3×2 alojamiento, e incluso hasta un 20% de descuento en gastronomía y hasta un 50% en experiencias en turismo rural, entradas a complejos termales, pases en el bus turístico, circuitos guiados, entre otros.

Con un fuerte reconocimiento en medios nacionales, en encuentros de comercialización turística y mediante la difusión de experiencias por creadores de contenido en redes sociales, ConcorPass se ha consolidado como un programa que invita a disfrutar la diversidad de experiencias que ofrece Concordia.

La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Turismo de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), se consolida como una herramienta estratégica para incentivar la demanda, fortalecer al sector privado y reafirmar a Concordia como un destino integral, ofreciendo propuestas que permiten disfrutar y redescubrir la ciudad.