Lunes 6 de octubre de 2025
ConcorPass suma nuevos beneficios e incorpora al Parque Nacional El Palmar

A un mes del lanzamiento de la cuarta edición de ConcorPass, el programa turístico impulsado por la Subsecretaría de Turismo de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) continúa consolidándose como una herramienta clave para promover el turismo en la región de Salto Grande. En esta nueva etapa, una de las principales novedades es la incorporación del Parque Nacional El Palmar, uno de los patrimonios naturales, históricos y culturales más emblemáticos de Entre Ríos.
Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El tradicional parque, ubicado a poco más de 60 kilómetros de Concordia, se suma por primera vez al listado de beneficios de ConcorPass. A través del programa, los entrerrianos podrán acceder sin costo al área protegida, cuya entrada general tiene un valor de $5.000 para visitantes nacionales y $7.000 para extranjeros. La tarjeta digital permite el ingreso de grupos de hasta cuatro personas.

Actualmente, ConcorPass cuenta con más de 50 prestadores que ofrecen promociones exclusivas para residentes, excursionistas y turistas. Entre los beneficios se destacan: 3×2 en noches de alojamiento, hasta un 20% de descuento en gastronomía regional, cupones en pasajes de larga distancia con Flecha Bus, tarifas preferenciales en experiencias rurales, de pesca y deportes, además de entradas bonificadas a complejos termales, al bus turístico y a actividades culturales.

El trámite para obtener la credencial es gratuito y sencillo: puede gestionarse de forma online a través de la página web de Turismo Concordia, completando un formulario y recibiendo la tarjeta digital por WhatsApp, o bien de manera presencial en el Centro de Información Turística, ubicado en Mitre y Pellegrini.

El programa estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025 y busca seguir fortaleciendo la oferta turística local, estimulando la demanda y posicionando a Concordia como un destino integral, sostenible y accesible para todos.

Con informacion de prensa municipal

