ConcorPass suma nuevos beneficios e incorpora al Parque Nacional El Palmar

El tradicional parque, ubicado a poco más de 60 kilómetros de Concordia, se suma por primera vez al listado de beneficios de ConcorPass. A través del programa, los entrerrianos podrán acceder sin costo al área protegida, cuya entrada general tiene un valor de $5.000 para visitantes nacionales y $7.000 para extranjeros. La tarjeta digital permite el ingreso de grupos de hasta cuatro personas.

Actualmente, ConcorPass cuenta con más de 50 prestadores que ofrecen promociones exclusivas para residentes, excursionistas y turistas. Entre los beneficios se destacan: 3×2 en noches de alojamiento, hasta un 20% de descuento en gastronomía regional, cupones en pasajes de larga distancia con Flecha Bus, tarifas preferenciales en experiencias rurales, de pesca y deportes, además de entradas bonificadas a complejos termales, al bus turístico y a actividades culturales.

El trámite para obtener la credencial es gratuito y sencillo: puede gestionarse de forma online a través de la página web de Turismo Concordia, completando un formulario y recibiendo la tarjeta digital por WhatsApp, o bien de manera presencial en el Centro de Información Turística, ubicado en Mitre y Pellegrini.

El programa estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025 y busca seguir fortaleciendo la oferta turística local, estimulando la demanda y posicionando a Concordia como un destino integral, sostenible y accesible para todos.

