Concurrido encuentro de ajedrez en homenaje al profesor Federico Ramírez

Con una gran participación de niños, jóvenes y adultos de la región, el homenaje al recordado profesor -muy apreciado por sus alumnos-, se llevó a cabo el día sábado 8 del corriente mes en la sede de la biblioteca “Julio Serebrinsky”.

Las partidas de ajedrez desarrolladas en el encuentro expresaron el afecto y el recuerdo de sus alumnos y conocidos.

El evento fue declarado de Interés Municipal Cultural por el Concejo Deliberante de Concordia y, como parte del acto se hizo entrega de tal disposición con la presencia de la madre y la hermana del profesor Ramírez.

Otra de las notas distintivas del encuentro fue la presencia del Ajedrecista Jorge Mengeón, que desarrolló una partida simultánea con los participantes, y a quien se le hizo entrega de un reconocimiento.

La proyección de un video recordatorio sobre la vida, trayecto y legado del profesor Carlos Federico Ramírez ofreció un momento muy emotivo que compartieron todos los participantes.