Concurso en Obras Públicas de Concordia: dieron a conocer el orden de mérito y los cuatro seleccionados

La Municipalidad de Concordia dio a conocer los resultados del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir cuatro cargos en la Secretaría de Obras Públicas, correspondientes a dos puestos de Coordinador de Calles y dos de Inspector de Obras.

El proceso fue dispuesto mediante el Decreto Municipal N° 459/2026 y, una vez finalizados los períodos de inscripción y presentación de documentación, la Comisión Evaluadora establecida por el Decreto Municipal N° 509/2026 publicó los puntajes obtenidos por cada postulante y el correspondiente orden de mérito.

De acuerdo con lo informado oficialmente, los dos primeros postulantes de cada listado son quienes resultaron seleccionados para ingresar a la Administración Municipal.

Inspectores de Obras

En el concurso destinado a cubrir los dos cargos de Inspector de Obras, el primer lugar fue para Camila Agustina Rollano, quien obtuvo una calificación final de 9,50 puntos.

El segundo puesto correspondió a Fernando Beytrison, con 9,32 puntos, por lo que ambos quedaron seleccionados para ocupar los cargos concursados.

El orden de mérito completo quedó conformado de la siguiente manera:

Camila Agustina Rollano: 9,50 puntos.

Fernando Beytrison: 9,32 puntos.

Maité Agustina Ledesma: 9,18 puntos.

Sergio Emanuel Silvestri: 9,05 puntos.

Diego Sebastián Nicolini: 8,92 puntos.

Thiago Valentín Francia: 8,50 puntos.

Camila Navarro: 8,35 puntos.

Ian Franco: 8,22 puntos.

Maximiliano Exequiel Bogao: 8,02 puntos.

Alejandro Agustín Sasdelli: 7,64 puntos.

La evaluación contempló antecedentes, evaluación técnica y evaluación de personalidad, con una ponderación del 30%, 50% y 20%, respectivamente.

Coordinadores de Calles

Para los dos cargos de Coordinador de Calles, el primer lugar fue para Luciano Genco Inchausti, quien alcanzó una calificación final de 9,82 puntos.

En segundo lugar se ubicó José Luis Montenegro, con 9,54 puntos. Ambos quedaron seleccionados para el ingreso a la Municipalidad.

El orden de mérito completo fue:

Luciano Genco Inchausti: 9,82 puntos.

José Luis Montenegro: 9,54 puntos.

Mauro Maximiliano Linare: 9,24 puntos.

María Sol Fink: 9,18 puntos.

Inés Magdalena Rossi: 8,67 puntos.

Matías Mariano Segundo: 7,82 puntos.

Gonzalo Martín Umerez: 7,62 puntos.

Al igual que en el concurso para Inspectores de Obras, la evaluación combinó los antecedentes de los postulantes, una instancia técnica y la evaluación de personalidad.

De esta manera, Rollano, Beytrison, Genco Inchausti y Montenegro son los cuatro postulantes que, de acuerdo con el orden de mérito publicado por la Comisión Evaluadora, resultaron seleccionados para incorporarse a la Administración Municipal y desempeñarse en áreas vinculadas directamente con la obra pública y el mantenimiento de calles de la ciudad.

Con informacion de prensa muncipal

Redaccion de 7Paginas