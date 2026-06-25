Concurso en Obras Públicas: dieron a conocer la nómina de aspirantes admitidos para cubrir cargos en la Municipalidad de Concordia

Tras cumplirse los plazos establecidos para la inscripción y presentación de documentación, la Comisión Evaluadora designada por el Decreto Municipal Nº 509/2026 llevó adelante el análisis de antecedentes de los postulantes, determinando la lista de aspirantes que continuarán en el proceso de selección.
Aspirantes admitidos para Inspector de Obra
Los postulantes habilitados para esta instancia son:
Fernando Betytrison
Maximiliano E. Bogao
Thiago Valentín Francia
Ian Franco
Maximiliano Guichón Sandoval
Maité Agustina Ledesma
Camila Navarro
Diego Sebastián Nicolini
Manuela Pelizzari
Camila Agustina Rollano
Alejandro Agustín Sasdelli
Paola Gisel Satto
Sergio Emanuel Silvestri
Aspirantes admitidos para Coordinador de Calle
En tanto, para los cargos de Coordinador de Calle fueron admitidos:
Maximiliano Bogao
María Sol Fink
Luciano Genco Inchausti
Mauro Linare
Matías Magariños
José Luis Montenegro
Inés Rossi
Gonzalo Martín Umerez
Capacitación obligatoria
Desde el municipio se informó además a 7Paginas, que todos los aspirantes admitidos deberán participar de una capacitación obligatoria que se desarrollará durante los días 29 y 30 de junio, y 1 de julio, a partir de las 8:00 horas, en el Salón de Actos Municipal, ubicado en el primer piso del edificio de calle Mitre 76.
Esta instancia forma parte del proceso de evaluación previsto para la cobertura de los cargos, en el marco de la política de profesionalización y fortalecimiento de las áreas técnicas impulsada por la gestión municipal.
Con la publicación de la nómina de admitidos, el concurso avanza hacia las próximas etapas de capacitación y evaluación, que permitirán definir quiénes ocuparán las vacantes disponibles dentro de la Secretaría de Obras Públicas.