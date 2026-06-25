Concurso en Obras Públicas: dieron a conocer la nómina de aspirantes admitidos para cubrir cargos en la Municipalidad de Concordia

Tras cumplirse los plazos establecidos para la inscripción y presentación de documentación, la Comisión Evaluadora designada por el Decreto Municipal Nº 509/2026 llevó adelante el análisis de antecedentes de los postulantes, determinando la lista de aspirantes que continuarán en el proceso de selección.

Aspirantes admitidos para Inspector de Obra

Los postulantes habilitados para esta instancia son:

Fernando Betytrison

Maximiliano E. Bogao

Thiago Valentín Francia

Ian Franco

Maximiliano Guichón Sandoval

Maité Agustina Ledesma

Camila Navarro

Diego Sebastián Nicolini

Manuela Pelizzari

Camila Agustina Rollano

Alejandro Agustín Sasdelli

Paola Gisel Satto

Sergio Emanuel Silvestri

Aspirantes admitidos para Coordinador de Calle

En tanto, para los cargos de Coordinador de Calle fueron admitidos:

Maximiliano Bogao

María Sol Fink

Luciano Genco Inchausti

Mauro Linare

Matías Magariños

José Luis Montenegro

Inés Rossi

Gonzalo Martín Umerez

Capacitación obligatoria

Desde el municipio se informó además a 7Paginas, que todos los aspirantes admitidos deberán participar de una capacitación obligatoria que se desarrollará durante los días 29 y 30 de junio, y 1 de julio, a partir de las 8:00 horas, en el Salón de Actos Municipal, ubicado en el primer piso del edificio de calle Mitre 76.

Esta instancia forma parte del proceso de evaluación previsto para la cobertura de los cargos, en el marco de la política de profesionalización y fortalecimiento de las áreas técnicas impulsada por la gestión municipal.

Con la publicación de la nómina de admitidos, el concurso avanza hacia las próximas etapas de capacitación y evaluación, que permitirán definir quiénes ocuparán las vacantes disponibles dentro de la Secretaría de Obras Públicas.