Condenan a un acusado y absuelven a otro por el asalto a una estación de servicio de la zona sur de Concordia

El episodio delictivo tuvo lugar el 8 de junio de 2025 en la estación de servicio Puma ubicada en la zona conocida como El Martillo. Según la investigación, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y portaban un arma de fuego interceptaron al playero del establecimiento y le sustrajeron dinero en efectivo.

Tras el asalto, personal policial llevó adelante distintas tareas investigativas, entre ellas el análisis de registros de cámaras de seguridad, lo que permitió identificar y detener a dos sospechosos que quedaron vinculados a la causa.

El fallo de la Cámara Penal

Según supo 7Paginas, la causa fue tramitada bajo la carátula de robo agravado por el uso de arma de fuego y fue juzgada por el tribunal de la Vocalía N.º 3 de la Cámara Penal de Concordia, integrado por los jueces Pablo Jorge Garrera Allende y María Clara Mondragón.

Luego de analizar las pruebas incorporadas al expediente, los magistrados resolvieron condenar a Sergio Omar Pérez a la pena de nueve años de prisión de cumplimiento efectivo, al considerarlo responsable del hecho investigado.

Absolución para el segundo imputado

En tanto, el otro acusado, Miguel Gómez, fue absuelto por el tribunal.

Durante el juicio, su defensor, el abogado Alejandro Jacobi, sostuvo que Gómez no había participado del asalto y logró demostrar esa postura ante los jueces, quienes finalmente resolvieron desvincularlo de la causa.

La absolución cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que la fiscalía había solicitado una condena de 12 años de prisión para Gómez, al considerarlo uno de los autores del robo.

Sin embargo, tras la valoración de la prueba producida durante el debate oral, el tribunal concluyó que no existían elementos suficientes para sostener una condena en su contra.

Un caso que generó repercusión

El asalto a la estación de servicio Puma había generado preocupación en la zona sur de Concordia debido a la modalidad utilizada por los delincuentes y al empleo de un arma de fuego durante el robo.

Con el fallo conocido este miércoles, la Justicia cerró una etapa importante del proceso judicial, condenando a uno de los acusados y absolviendo al otro, en una resolución que marca diferencias respecto de la acusación original sostenida por el Ministerio Público Fiscal.

Redaccion de 7Paginas