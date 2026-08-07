Condenaron a “Ñoño” Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino y podría recibir prisión perpetua

Conocido el veredicto, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Maximiliano Larocca Rees, anunció que la audiencia de cesura, durante la cual las partes brindarán sus argumentos sobre la pena que deberán cumplir el imputado, se realizará en los Tribunales de Concordia, cuya fecha se anunciará proximamente, dentro de los próximos cinco días hábiles.

Dado el grave delito por el que fue condenado, todo indica que la Justicia le aplicará la pena máxima: la prisión perpetua.

Además, el juez resolvió que Benitez continúe cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1, hasta que la sentencia adquiera firmeza.

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por las fiscales Julia Rovira; Natalia Conti y el fiscal Mario Guerrero, en tanto que la abogada Carolina Fontana ejerció la querella particular.

El imputado fue asistido por los defensores oficiales Alejandro Giorgio; Pedro Frontan y la defensora oficial Magdalena Vedoya.

Se trató del juicio por jurados número 168 que se realizará en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

El crimen que conmocionó a Concordia

Luisina Leoncino desapareció el 9 de julio de 2023, luego de que sus familiares perdieran contacto con ella y se activara un pedido de localización. A partir de las tareas investigativas, los efectivos policiales lograron reconstruir los últimos movimientos de la joven durante las horas previas a su desaparición y las sospechas comenzaron a centrarse sobre Benítez, quien mantenía un vínculo con la víctima.

En ese sentido, el análisis de las cámaras de seguridad y el seguimiento de los movimientos de un Volkswagen Gol perteneciente a un familiar del acusado permitieron reconstruir parte del recorrido realizado, lo que derivó en un rastrillaje efectuado el 30 de julio de 2023 en la zona del asentamiento Pampa Soler, donde fueron encontrados los primeros restos del cuerpo de la joven.

Posteriormente, tras ese macabro hallazgo, Benítez brindó información que resultó clave para que los investigadores localizaran las restantes partes del cuerpo de Luisina. Finalmente, el 2 de agosto de 2023 fueron hallados los últimos restos en la zona de Castelli y la Defensa Sur, completando así el dramático hallazgo que conmocionó a toda la ciudad.

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