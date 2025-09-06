Condenaron a prisión a un seguridad que abusó de una joven en un boliche

Se trata de un joven que al momento de los hechos cumplía tareas como personal de seguridad en el Pub/Bar Dayka, de la localidad de La Criolla, departamento Concordia.

El episodio ocurrió en 2018, cuando el acusado siguió a la víctima, que se encontraba en la zona de los baños, la obligó a ingresar a una habitación y allí la sometió sexualmente en contra de su voluntad.

De acuerdo con lo que quedó asentado en la investigación, la víctima – que en ese momento tenía 20 años – gritaba pidiendo ayuda, pero la música fuerte que había en el local impidió que otras personas pudieran auxiliarla.

Según consignó Concordia Policiales, la causa se inició con la intervención de la fiscal María José Fonseca y, tras su jubilación, quedó a cargo del fiscal Francisco Paoli, quien continuó con la investigación penal preparatoria hasta llegar a la condena.

El Código Penal establece una pena de seis a quince años de prisión para este tipo de delito, y en este caso el tribunal unipersonal resolvió aplicar una pena de siete años.

Fuente: Concordia Policiales