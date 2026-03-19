Condenaron a prisión perpetua a un hombre de Concordia por matar a su hijo de un disparo en la cabeza

El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Maximiliano Otto Larocca Rees, impuso la pena máxima a Jorge Alberto Miño, luego de que un jurado popular lo declarara culpable el pasado 26 de febrero por el delito de homicidio agravado por el vínculo, en el marco del legajo “Miño, Jorge Alberto s/Homicidio agravado”.

Durante la audiencia de cesura realizada el 4 de marzo en los Tribunales locales, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Daniela Montangie, solicitó la pena de prisión perpetua, mientras que la defensa oficial, a cargo de Eduardo Garay, había requerido una condena de 26 años de prisión.

El hecho por el cual fue juzgado ocurrió el 10 de diciembre de 2023 en el barrio La Colina, cuando Miño asesinó a su hijo de un disparo en la cabeza, en un episodio que generó profunda conmoción en la comunidad.

Según se informó a 7Paginas, este proceso judicial se convirtió en el juicio por jurados número 154 realizado en la provincia de Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal.

Con esta sentencia, la Justicia consideró acreditada la responsabilidad penal del acusado, aplicando la pena más severa prevista en el Código Penal para este tipo de delitos.