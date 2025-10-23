7PAGINAS

Jueves 23 de octubre de 2025
Condenaron al asesino de una mujer de Concordia que incendió la casa con su padre de 97 años adentro

Tras una extensa deliberación, un jurado popular reunido en Concordia declaró culpable a Pedro David Medina por el homicidio criminis causa de Norma Alegre, de 65 años, ocurrido el 7 de mayo de 2024, y por el delito de robo por escalamiento. El brutal crimen conmovió a toda la comunidad, ya que el asesino no solo atacó a la víctima con múltiples puñaladas, sino que además incendió la vivienda con el padre de 97 años de la mujer dentro, quien sufrió graves quemaduras.
El veredicto unánime se conoció este jueves y estuvo a cargo del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, presidido por el juez técnico Germán Dri, quien dispuso que Medina permanezca con prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1 de Paraná hasta que la sentencia quede firme. De acuerdo con la calificación del delito, le corresponde la pena de prisión perpetua.

Durante el debate, que se desarrolló desde el martes en la sede de la Sección Concordia del Colegio de la Abogacía, el Ministerio Público Fiscal fue representado por la fiscal Julia Rivoira, mientras que la querella estuvo a cargo del abogado Carlos Conti. En tanto, la defensa del imputado fue ejercida por el letrado Carlos Medina.

La audiencia de cesura, en la que se definirán los argumentos de las partes respecto a la pena definitiva, fue fijada para el martes próximo a las 9, en la Sala de Audiencias Nº4 de los Tribunales de Concordia.

Los hechos

Según la investigación, Medina ingresó a la vivienda de Alegre con fines de robo, escalando un muro para acceder al interior. Una vez dentro, la atacó con al menos ocho puñaladas y luego prendió fuego la casa para intentar borrar las huellas del crimen. La víctima conocía a su agresor, ya que este había realizado trabajos de pintura en el domicilio tiempo atrás.

En el interior también se encontraba el padre de Norma, un hombre de 97 años, quien sufrió quemaduras e intoxicación por humo. Fue rescatado por bomberos y permaneció varias semanas internado en terapia intensiva en el hospital Delicia Concepción Masvernat.

Con el veredicto del jurado, se cierra una etapa clave en una de las causas más estremecedoras de los últimos años en Concordia, marcada por la violencia extrema y la frialdad con que el acusado intentó ocultar su crimen.

