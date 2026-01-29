Conductor de Concordia realizó una maniobra indebida y colisionó a un motociclista, dos jóvenes fueron hospitalizados

Según se informó a 7Paginas, la camioneta Toyota Hilux circulaba por calle San Lorenzo en sentido oeste–este y, al llegar a la intersección con Eva Perón, realizó una maniobra de giro hacia el cardinal norte. En esas circunstancias, y por razones que se tratan de establecer, colisionó con la motocicleta, que transitaba por San Lorenzo en sentido este–oeste.

A raíz del impacto, personal del Servicio de Emergencias 107 asistió a los ocupantes del rodado menor y los trasladó al Hospital Delicia Concepción Masvernat para su atención médica.

Posteriormente se confirmó que el conductor de la motocicleta, identificado como Luciano Sastre, sufrió un corte en uno de sus miembros inferiores, mientras que la joven acompañante, Milagros Santa Cruz, de 19 años, presentó politraumatismos en ambos miembros y un golpe en el abdomen.

En el lugar trabajó personal policial realizando las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.