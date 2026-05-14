Conductor uruguayo involucrado en un accidente de tránsito en Concordia

El hecho se registró alrededor de las 21:45 horas en inmediaciones de avenida Tavella y Sara Neira, donde intervino personal de la Comisaría Sexta tras ser comisionado al lugar del accidente.

Según se informó a 7Paginas, el choque fue protagonizado por un automóvil Chevrolet Prisma, conducido por un ciudadano de nacionalidad uruguaya, que circulaba por avenida Tavella en sentido sur-norte, y una Peugeot Patagonia manejada por un hombre de 39 años, quien transitaba por calle Sara Neira en dirección oeste-este.

Por causas que aún se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron en la intersección mencionada.

Como consecuencia del impacto, una mujer de 30 años identificada como Rocío Melisis, quien viajaba como acompañante en la Peugeot Patagonia, resultó lesionada y debió ser asistida por personal del servicio de emergencias 107.

Posteriormente fue trasladada al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde recibió atención médica debido a fuertes dolores en la espalda.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades policiales.