Conferencia en Gualeguaychú: confirman que el doble femicida de Córdoba viajó en un UBER desde Concordia y continúa la búsqueda del conductor desaparecido

Durante la exposición, las autoridades confirmaron que Laurta había solicitado un viaje a través de una aplicación desde Concordia, conducido por Martín Palacios, quien continúa desaparecido. El vehículo de Palacios, un Toyota Corolla, fue hallado incendiado en la provincia de Córdoba, lo que refuerza la sospecha de que el femicida viajó con él antes de cometer los crímenes y escapar con el menor.

“Estamos trabajando en la búsqueda del conductor. No sabemos qué pasó con él”, expresó el ministro Roncaglia, quien destacó que el nexo entre las policías de Córdoba y Entre Ríos se activó el 9 de octubre, cuando se denunció la desaparición de Palacios. La investigación permitió vincular este hecho con el doble homicidio ocurrido en el barrio Villa Serrana, en Córdoba, donde fueron asesinadas Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio.

Según detallaron, el seguimiento de las comunicaciones y el trabajo conjunto entre ambas provincias fue clave para localizar al sospechoso. Laurta se alojó bajo un nombre falso en un hotel de Gualeguaychú, y planeaba cruzar a Uruguay, su país de origen. Finalmente, fue detenido el domingo a las 14 horas en el hotel Berlín, ubicado en calle Bolívar 733, minutos antes de que intentara huir.

Al momento del arresto, se encontraba junto a su hijo, quien fue rescatado y quedó bajo resguardo del Consejo Provincial del Niño, Adolescente y Familia (Copnaf). El detenido sufrió una descompensación y fue trasladado al hospital local antes de quedar alojado en una dependencia policial, a la espera de su extradición interprovincial.

Las autoridades también informaron que la habitación del hotel donde se hospedaba fue clausurada y se realizará un allanamiento ordenado por la Justicia.

En cuanto al vínculo entre Laurta y el chofer desaparecido, se supo que ambos fueron captados por cámaras de seguridad en un hotel de Concordia en actitud amistosa, aunque los investigadores aclararon que no se trataba de una relación personal, sino del contacto previo al viaje contratado.

Rodríguez Laurta tiene antecedentes por violencia de género y causas judiciales en Uruguay vinculadas a delitos contra la propiedad. En Córdoba, además, se investiga su presunta relación con un grave incendio ocurrido en una iglesia, en el que habrían muerto varias personas.

La Policía de Entre Ríos y el Ministerio de Seguridad confirmaron que continúan los operativos para dar con el paradero del conductor concordiense Martín Palacios, cuya desaparición sigue siendo un misterio y podría estar directamente relacionada con el femicida detenido.