Confirmado 2 y 3 de mayo, vuelve el TC 2000 a Concordia

En esta oportunidad, el circuito concordiense reemplazará al autódromo de Rosario, que no podrá cumplir con la fecha asignada debido a la realización de dos recitales de gran magnitud en las inmediaciones, lo que imposibilita la superposición de eventos.

Ante esta situación, el Grupo Tango, empresa encargada de la categoría, actuó con rapidez y se contactó con los dirigentes del Auto Club Concordia, logrando concretar el traslado de la competencia a la Capital del Citrus.

El escenario llega en óptimas condiciones. Luego del paso reciente del Turismo Pista, el autódromo local fue sometido a trabajos de mantenimiento habituales, quedando listo para recibir al TC2000 en su nueva etapa, marcada por la incorporación de los vehículos SUV (Sport Utility Vehicle), protagonistas de la temporada actual.

“Lamentablemente, hay situaciones que exceden al Grupo Tango. Pero así como hemos salido de otras situaciones, también saldremos de estas pequeñas molestias que nos están causando”, expresó Diego Levy en declaraciones al medio Campeones.

Esta será la 16ª presentación del TC2000 en Concordia, una plaza que ha sido testigo de memorables competencias y del paso de grandes figuras del automovilismo argentino como Luis Di Palma, Juan María Traverso, Ernesto Bessone, Guillermo Maldonado y Esteban Tuero, entre otros.

En el plano local, es inevitable destacar a Nelson Daniel García, conocido como “Chiqui”, quien dejó su huella en la categoría al consagrarse campeón de la Copa Particulares en 1998 y alcanzar importantes logros a nivel nacional.

De esta manera, Concordia se prepara para vivir un nuevo fin de semana a pura velocidad, con los motores encendidos y la expectativa en alza por otro evento de gran relevancia para el deporte motor en la región.

Por Edgardo Perafan