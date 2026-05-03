Confirmado: el conductor del Mini Cooper que atropelló al motomandado tenía 1,62 g/l de alcohol y quedó detenido

Lo que comenzó como una fuerte sospecha del cronista de 7Paginas presente en el lugar del hecho, finalmente fue confirmado por las pericias policiales. El accidente ocurrido a las 11:00 de la mañana de este domingo en la intersección de Avenida Presidente Illia y Paula Albarracín de Sarmiento fue provocado por un conductor alcoholizado.

El siniestro involucró a un automóvil Mini Cooper, conducido por un hombre de 42 años de profesión abogado, y una motocicleta Motomel S2 de 150 cc, en la que se desplazaba un joven trabajador de motomandados. Producto de la violencia del impacto, el vehículo de mayor porte terminó chocando también contra una camioneta Ford F-100 que se encontraba correctamente estacionada sobre la vereda norte.

Un resultado alarmante

Personal de Tránsito Municipal realizó el test de alcoholemia al conductor del Mini Cooper, el cual arrojó un resultado de 1,62 g/l de alcohol en sangre, una cifra que triplica los límites legales y explica la pérdida de control del rodado.

Ante esta situación, las autoridades procedieron de inmediato a la retención del vehículo y de la licencia de conducir, además de la detención del profesional involucrado por la responsabilidad penal que conlleva el hecho.

Estado del trabajador y el drama del seguro

El conductor de la motocicleta fue asistido por el servicio de emergencias 107 y trasladado al Hospital Masvernat. Afortunadamente, desde el nosocomio informaron que, pese a la espectacularidad del choque, el joven presenta lesiones de carácter leve.

Sin embargo, el panorama para el resarcimiento de los daños es crítico. Como es de rigor en el sistema de seguros, al confirmarse que el conductor responsable estaba alcoholizado, la compañía de seguros no cubrirá ningún gasto, dejando al damnificado en una situación de total desprotección económica ante los daños sufridos en su herramienta de trabajo.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos y agentes de Tránsito, realizando las actuaciones de rigor para elevar la causa a la justicia.