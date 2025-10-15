Confirman que este miércoles trasladan a Pablo Laurta a Concordia

Según pudo saber este medio, la Policía de Entre Ríos ha dispuesto un amplio operativo de seguridad para garantizar el desplazamiento del imputado, quien será trasladado desde la ciudad de Gualeguaychú hacia la sede policial de Concordia.

De acuerdo con la información oficial, el arribo de Laurta está previsto para alrededor de las 09:00 horas, momento en que será recibido por las autoridades locales y posteriormente trasladado al Ministerio Público Fiscal para ser indagado en el marco de la causa que investiga la muerte del remisero Palacios.

Cabe recordar que la fiscal Daniela Montangie, quien lleva adelante la investigación en Concordia, había anticipado en el momento del hallazgo del cuerpo mutilado en el sur de Concordia, que Laurta —antes de responder por los homicidios ocurridos en Córdoba— deberá afrontar primero la causa entrerriana, donde se lo señala como autor del homicidio de Martín Palacios, ocurrido a comienzos de octubre.

También se indicó a este medio que el operativo contará con la participación de personal especializado y unidades de apoyo táctico, dada la gravedad de los delitos atribuidos al detenido y la trascendencia nacional que ha cobrado el caso.